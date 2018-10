Magier besitzt rund 370 Werbeplakate für Zaubervorstellungen

Jügesheim - Eine ungewöhnliche Sammelleidenschaft pflegt Zauberkünstler Ulrich Rausch aus Jügesheim. Er besitzt rund 370 Werbeplakate für Zaubervorstellungen. Sie erzählen eine Kulturgeschichte der Zauberei. Das älteste Exemplar ist mehr als 100 Jahre alt. Von Ekkehard Wolf

Die Sammlung wächst ohne große Anstrengungen: „Ich suche keine Plakate, die Plakate finden mich.“ Eine Ausstellung in Rodgau kam bisher nie zustande. Zauberei ist eine flüchtige Kunst. Man sieht, man staunt und schon im Augenblick des Staunens fragt man sich: Was habe ich eigentlich gesehen? Magische Momente können aber lange nachklingen. Ulrich Rausch nennt sich deshalb „Wiederverzauberer“. Rausch, Jahrgang 1965, zaubert seit mehr als 40 Jahren. „Das hat in der Wilhelm-Busch-Schule angefangen“, erzählt er. Damals war er neun. Es war die Zeit, in der Zauberkünstler „Gutelli“ durch die Schulen tingelte. In Sachsenhausen gab es einen speziellen Laden für Zaubersachen. Dort kaufte sich der Neunjährige vom Taschengeld ein Büchlein mit dem Titel „Physikalische Experimente und Zaubereien.“ Die Magie hat ihn seither nicht mehr losgelassen.

Mit dem Sammeln begann er erst viel später aus Interesse an der Geschichte der Zauberei. Die Plakate zeigen, wie die Zauberkunst im Lauf eines Jahrhunderts verstanden wurde. Gleichzeitig sind sie eine sehr vergängliche Form der Gebrauchsgrafik. Rausch: „Ich verstehe mich als Hüter von Dingen, die sonst im Altpapier landen würden.“ Veranstaltungsplakate hängen nur wenige Wochen. Ihre Papier- und Druckqualität ist entsprechend schlecht. Trotzdem überdauern manche Exemplare mehr als 100 Jahre. Zu den älteren Stücken der Sammlung zählen sogenannte Lagerplakate, die auf Vorrat gedruckt wurden. Veranstalter suchten sich ein Motiv aus, kauften sich eine bestimmte Stückzahl und brauchten nur noch Ort und Datum ihrer Veranstaltung eintragen. Aus der Zeit um 1910 stammt das älteste Plakat in Ulrich Rauschs Sammlung. Es ist zwar „in einem überraschend guten Zustand“, wie er sagt, ist aber wegen seines Alters so empfindlich, dass man es nicht rollen kann.

+ Standardplakate wie diese wurden von Druckereien auf Vorrat hergestellt. © Wolf Die ältesten stammen von Adolf Friedländer, einem Hamburger Lithografen. Berühmt geworden war er mit Zirkusplakaten, unter anderem für Hagenbeck. Friedländer lebte bis 1908. Seine Söhne durften die lithografische Anstalt im Nationalsozialismus nur bis 1938 weiterführen. „Es gab von Friedländer mehr als 9 000 Zirkus-, Varieté- und Zauberplakate“, sagt Ulrich Rausch. „Sie wurden nach 1938 weiter gedruckt, aber der Name Friedländer musste verschwinden.“



Bekannte Zauberkünstler wie Ralf Dinardi, Marvelli oder Punx sind in der Plakatsammlung vertreten. Die Marvelli-Plakate sind etwas Besonderes: „Auf dem Plakat kann man die komplette Vorstellung sehen“, erklärt Ulrich Rausch. Jedes einzelne Kunststück des Programms ist mit einem typischen Symbol abgebildet. Manche Marvelli-Plakate sind auf der Rückseite mit vielen Zeitungskritiken bedruckt.

„Für mein teuerstes Plakat habe ich 100 Euro bezahlt“, erzählt der Sammler. Wertvoll ist nicht unbedingt das Alter, sondern – wie bei Briefmarken – die Seltenheit. Dazu zählt etwa ein Plakat von fünf Zauberinnen, die gemeinsam auf Tournee gehen wollten und sich dann zerstritten. Die Tournee wurde abgeblasen, die Plakate eingestampft – aber eben nicht alle. „Ich habe auch von Hans Glock ein Plakat, da fand die Vorstellung nicht statt.“

„Ein bezaubernder Abend“ steht als Motto über einem Plakat aus der DDR, das für eine Veranstaltung am 29. Oktober 1964 warb. Ungewöhnlich für diese Zeit: Der Blickfang ist ein stilisierter Zaubertrick – eine Kugel, die über einem Tuch erscheint. Ein Unikat der Sammlung wurde vom Künstler selbst zerknüllt: Mit dem alten Plakat stopfte er ein Postpaket aus, das er an Ulrich Rausch schickte.

+ © p Ulrich Rausch liebt seine Sammlung. Dennoch hängt bei ihm kein einziges Zauberplakat an der Wand – „weil das die Plakate zerstören würde“, wie er erklärt. Licht, Luft und Feuchtigkeit sind Gift für die Sammlerstücke, zumal die Papierqualität oft zu wünschen übrig lässt: holzhaltig, einfach, billig. Die Veranstaltungsplakate mussten schließlich nur ein paar Wochen halten, sie waren nie als Sammelobjekte gedacht. Die heikelsten Stellen sind die Ränder. Ulrich Rausch: „Ich habe DDR-Plakate, denen kann ich ansehen, dass sie gerade Papierknappheit hatten.“



Manche Sammler ziehen jedes Plakat um der Haltbarkeit willen auf Leinen. „Aber das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand“, sagt Ulrich Rausch. Er bewahrt seine Stücke in speziellen Präsentationsmappen aus Kunststoff auf, wie sie auch Museen verwenden. Sie sind steif, stabil und enthalten keinen Weichmacher.

Sein Lieblingsstück ist ein tschechisches Varieté-Plakat, „weil ich es grafisch ganz toll finde.“ Es dürfte aus den 1970er Jahren stammen. Auch dazu kann Rausch eine Geschichte erzählen: Auf dem Plakat ist auch die verstorbene Sängerin Catherine Sauvage erwähnt. Als Ulrich Rausch für eine Zauberer-Zeitschrift den österreichischen Zauberkünstler Otto Wessely (73) porträtierte, erfuhr er, dass Catherine Sauvage eine gute Bekannte Wesselys war. So klein ist die Welt!

Die Szene der Zauberplakate-Sammler ist auch sehr überschaubar. Der nächste Sammler, den Ulrich Rausch kennt, wohnt in der Nähe von Gießen. „Ich behaupte nur, dass ich die größte Zauberplakatsammlung in Rodgau habe“, sagt er. „Ich hätte sie gern ausgestellt.“ Doch das hat bisher nie geklappt. Zurzeit ist er dabei, seine Sammlung nach und nach zu seinem Wohnsitz in Italien zu bringen. Dort hat er auch mal eine Auswahl öffentlich gezeigt: „Da bin ich gefragt worden, ob ich die Plakate verkaufen will. Aber ich habe gesagt, ich will sie nur zeigen.“

Es gibt nichts, was man nicht sammeln kann. Zauberkollege Andreas Fleckenstein (Jügesheim), Vizepräsident des Magischen Zirkels in Deutschland, sammelt sogenannte Puzzleboxen mit trickreichen Verschlüssen. Ein Kollege in Wien betreibt ein Museum voller Zauberkästen mit rund 4 500 Exemplaren.

