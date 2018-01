Holzversteigerung 2018 an der Gänsbrüh: Alle Infos

Großes Waldfest rund ums Brennholz

+ © p Kerstin Wolf (24) ist die zwölfte Edelholzkönigin des Gesangvereins Germania. Sie wird bei der Holzversteigerung am Samstag ernannt. Die Hotelfachfrau stammt aus einer Germania-Familie: Ihr Vater Berthold Wolf singt seit vielen Jahren im Männerchor des Vereins, die Großeltern Karl und Emmi Wolf sind seit mehreren Jahrzehnten Mitglieder. In ihrer Freizeit fährt Kerstin Wolf gerne Mountainbike, wandert und reist. Außerdem verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Patenkind. © p

Dudenhofen - Ein rustikales Winterwaldfest wird am Samstag, 13. Januar, an der Waldfreizeitanlage Gänsbrüh gefeiert. Die Holzversteigerung des Gesangvereins Germania lockt Gäste aus der ganzen Region an – und das seit mehr als 20 Jahren. Von 11 Uhr bis in den Nachmittag hinein gibt es viel zu sehen und zu erleben. Die eigentliche Auktion beginnt um 13 Uhr.