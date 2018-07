Großes Weinfest der Generationen

+ Wer beim Weinfest in Nieder-Roden einen Sitzplatz möchte, der muss früh kommen. Noch bis einschließlich nächsten Sonntag wird dort gefeiert. © Pelka

Während Papa, Mama, Oma und Opa einen kühlen Tropfen genossen, spielten die Kinder – wie passend – auf dem Brunnen der Jugend. Schlangen vor der Brezelwerkstatt, Hochbetrieb am Flammkuchenwagen und am Stand mit den Fischbrötchen: Das Weinfest in Nieder-Roden war noch nicht offiziell eröffnet, da herrschte schon Gedränge. Lange bevor Weinkönigin Melissa ihr Glas zum Gruß erhob, kamen die Gäste in Scharen. Bis Kulturdezernent Winno Sahm, der Vorsitzende der Partnerschaft Nieder-Roden/Puiseaux, Andreas Spott, Organisator Uwe Reichert, Ex-Stadtrat Franz Dürsch und der SPD-Landtagskandidat Ralf Kunert die Besucher begrüßten, gab es an den Tischen längst keinen Sitzplatz mehr. Geduldiges Warten war an den Weinständen angesagt.