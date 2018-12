Dorfplatz-Atmosphäre im Pfarrgarten

Hinter dem Adventsbummel stehen Helfer aus allen Vereinen

+ © Klemt Musik für einen guten Zweck: Lucas Hügel (links) und Felix Richter unterhielten die Adventsbummler mit Weihnachtsliedern. © Klemt

Hainhausen - Nicht stressig shoppen, sondern beschaulich bummeln – auf der Zielgeraden der Vorweihnachtszeit ein Angebot, das sich nicht so ohne Weiteres ablehnen lässt. In der Tat kam es beim Adventsbummel am Samstag im Hainhäuser Pfarrgarten vor allem aufs Genießen an. Zahlreiche Besucher wussten das zu schätzen.