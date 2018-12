Hallenbau der Sportfreunde steht auf der Kippe

Rodgau - Eines der ambitioniertesten Vereinsprojekte der jüngeren Vergangenheit steht auf der Kippe: der Hallenbau der Sportfreunde. Der Verein hat den Spatenstich mit Rundschreiben an die Mitglieder abgesagt. Er war für Mittwoch, 12. Dezember, vorgesehen. Von Bernhard Pelka

Ein Notartermin, bei dem der Erbpachtvertrag für das städtische Baugrundstück an der Weiskircher Straße 140 hatte unterschrieben werden sollen, ist geplatzt. Offizielle Stellungnahmen sind zu dem Thema weder vom Verein, noch von der Stadt zu bekommen. Keiner will mit Äußerungen in der Öffentlichkeit der Totengräber des ehrgeizigen Projekts sein. Vielleicht spricht aus der Zurückhaltung die Überzeugung, dass sich alles noch zum Guten wendet – was durchaus möglich ist.

Nach einem temporeichen Start ist das ehrgeizige Unternehmen inzwischen allerdings ins Stocken geraten. Das Kern-Problem: Die Finanzierung steht noch nicht. Sie ist Grundlage auch für die Auszahlung von Zuschüssen. Es heißt, Banken wollten Sicherheiten. Dabei geht es wohl um Eintragungen ins Grundbuch, die im Fall finanzieller Probleme den Zugriff auf das städtische Baugrundstück sichern. Es heißt, die Stadt habe den Sportfreunden eine Frist bis vor Weihnachten gesetzt, um die Finanzierung vorzulegen.

Es wurde verbreitet, es gebe Schwierigkeiten mit der Abrissgenehmigung für ein auf dem Gelände stehendes Altgebäude. Und: Kreisbauaufsicht und Regierungspräsidium Darmstadt (RP) würden eine vertiefende Bodenuntersuchung (Einzelfallrecherche) fordern. Es solle der Nachweis erbracht werden, dass das Gelände frei von Altlasten ist (siehe weiterer Bericht rechts). Die Abrissgenehmigung liegt nach Auskunft der Pressestelle des Kreises Offenbach seit Mittwoch, 12. Dezember, vor.

Für den Neubau der Sporthalle gibt es schon seit einem Jahr eine Baugenehmigung. Schon damals hat es Baugrunduntersuchungen gegeben. Längst haben Zuschussgeber öffentlich und im Beisein hoher Politiker (Sport- und Innenminister Peter Beuth, Landtags-Vize Frank Lortz) symbolische Schecks überreicht. Alle gehen an ihre Grenzen: 200. 000 Euro kommen von der Stadt (Jahreshöchstbetrag der Vereinsförderung). Auch hat die Stadt das Baugrundstück erworben und finanziert die Erschließung vor – alles in allem eine halbe Million. 200 .000 Euro fließen vom Land (das Maximum aus dem Programm „Sportland Hessen“) und 150. 000 Euro vom Kreis.

Die Gesamtkosten liegen bei gut zwei Millionen Euro. Den Löwenanteil muss der Verein selbst aufbringen. Geplant ist eine Halle (15 mal 30 Meter groß) mit drei Übungsräumen (140 bis 170 Quadratmeter), ein Geschäftszimmer und Nebenräume. Sie umfassen die Halle wie eine Zange. „Das Ganze soll aus Holz gebaut werden“, sagte Architekt Stephan Mathes im Sommer. Lediglich die Bodenplatte ist aus Beton. Das Gebäude ist so konstruiert, dass es ohne massive Stützen auskommt. Einige Gewerke sind bereits ausgeschrieben worden.

