Holzversteigerung wieder Spektakel im Winterwald

Der Gesangverein Germania hatte zur 24. Holzversteigerung gerufen, und die Besucher kamen zu Tausenden. Sieben Königinnen und ein Waldarbeiter-Weltmeister verliehen der Holzversteigerung des Gesangvereins Germania besonderen Glanz. Zum 24. Mal veranstalteten die Sänger das Spektakel nach historischem Vorbild, im Dudenhöfer Wald gab"s kein freies Plätzchen mehr. „Zum Jubiläum nächstes Jahr wird alles doppelt so groß“, verkündete Moderator Jürgen Resch und legte die Messlatte für die 25. Versteigerung hoch. Programm und Besucherzahlen waren schon am Samstag kaum zu toppen. Sechs Grad waren kühl genug zum Glühwein- und warm genug zum Biertrinken.

Kesselweise brachten die Germania-Sänger und ihre Helfer Fleischwurst an den Kunden - auf Wunsch sogar in Häppchen.

+ Filigranarbeit mit der Kettensäge: Dank ruhiger Hände blieben alle Scheiben auf dem dünner werdenden Stamm liegen. © Löw

Dudenhofens zwölfte Edelholzkönigin Kerstin Wolf hatte für eine doppelte Premiere gesorgt. Sie war die erste Regentin, die ihr Krönchen selbst gestaltet hatte. Dafür gab"s höflichen Applaus. Tags zuvor hatte sie beim Aufbau Bier und Schnaps vorbeigebracht - das bescherte ihr euphorischen Beifall der Helfer. Und Resch hoffte, dass damit ein neuer Brauch ins Leben gerufen wurde.

Eine feste Größe im Programm ist die Holzfäller-Show der Dengler-Brüder aus Widdern. Ein 62-PS-Motor, der einst ein Go-Cart beschleunigt hatte, trieb ihre stärkste Säge an. So ein Monstrum will beherrscht sein...