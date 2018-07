Farbenfrohe Blühwiese mitten im Jügesheimer Feld

Vergangenes Jahr war’s nur ein schmaler Randstreifen, jetzt legte Stefan Raab mit Geld aus der eigenen Tasche ein 200 mal 20 Meter großes Stück Acker als Blumenwiese an. Die Insekten danken’s ihm. Sie lassen sich nicht lange zum Mahl bitten und kommen in Scharen.

Rüdesheim - Wo sonst Mais in monotonem Grün steht, blüht es derzeit farbenfroh. Landwirt Stefan Raab hat nahe seinem Waldhof unweit der Baumschule Schüler ein Paradies für Insekten geschaffen: eine kunterbunte Blumenwiese. Von Bernhard Pelka

Landwirt Stefan Raab hat etwas für Insekten übrig. Und er weiß: Ohne Bienen kein Obst- und Gemüseanbau. Also wandelte der aufgeschlossene Bauer schon im vergangenen Jahr einen schmalen Ackerrandstreifen, der sonst achtlos untergepflügt worden wäre, mit ein paar Handvoll Sommerblumensamen in einen reich gedeckten Tisch für Hummel, Biene & Co. um. Die Premiere war so gut gelungen und schlug derart positive Wellen, dass sich der Jügesheimer bestätigt sah, diese Saison noch eins draufzusetzen. Stattliche 200 Meter lang und 20 Meter breit ist seine aktuelle Blühwiese nahe der Baumschule Schüler. Aufwendiger ist die Aktion diesmal aber nicht nur wegen der Größe der Fläche mitten im Feld, sondern vor allem wegen der Trockenheit. Einmal die Woche musste Raab gießen – jedes Mal 4000 Liter.

+ © Pelka Bevor Mitte Mai Aussaat war, testete der Landwirt zuhause zwei verschiedene Samenmischungen. „In der einen waren aber zu viele Tagetes drin. Die bringen den Insekten nicht so viel.“ Also entschied sich der Blumenfreund für die andere Mischung. Die ist ein Volltreffer. Die Insekten kommen in Scharen. Wer an der Blumenwiese steht, hört das Summen und Brummen sofort. Die farbenfrohe Anpflanzung ist aber nicht nur eine kostbare Nahrungsquelle, sondern natürlich auch etwas fürs Auge. Spaziergänger und Gassigeher bleiben stehen und bewundern die bunte Pracht. Radfahrer halten an und pflücken einen Strauß für zuhause. Malven, Bienenweide, Cosmeen, Mädchenauge und Zinnien stehen auf Tuchfühlung mit Mohn, Kornblumen und niedrig wachsensen Sonnenblumen.

Daneben wächst ein breiter Streifen ausschließlich mit Bienenweide. Die wird im nächsten Frühjahr dann zu Gründünger, der dem Boden reichlich Kraft zuführt. Denn die Pflanzen fallen beim ersten Frost zusammen, binden zuvor aber Nährstoffe und Stickstoff. Im Frühjahr 2019 werden sie untergepflügt.

Es trifft sich gut, dass nahe diesem Insektenparadies im Schutz einer Feldholzinsel ein Imker seine Bienenstöcke aufgestellt hat. Noch besser: In Sichtweite zu Raabs Blumenwiese hat sein Kollege vom Nieder-Röder Katharinenhof eine große Wiese mit Sonnenblumen und Bienenweide angepflanzt. Die Insekten haben also die Wahl. Für bienenfreundliche Pflanzen engagieren sich auch lokale Gartenbaubetriebe wie die Gärtnereien Fischer und Wolf (beide in Dudenhofen). Bernd und Ralf Fischer und ihr Kollege Joachim Wolf nahmen 2017 Teil an der landesweiten Aktion „Bienenfreundliches Hessen“. Sie wiesen ihre Kunden in vielen netten Gesprächen darauf hin, wie wichtig es ist, im Garten Pflanzen zu haben, die Bienen ernähren.

Nicht zu vergessen städtische Aktivitäten: Um dem Gedanken der Biodiversität Rechnung zu tragen, mäht die Stadt Grünstreifen seltener und lässt bunte Blühwiesen anlegen. Seit 2013 entstanden 10.715 Quadratmeter Blumenwiesen. Und 41.200 Quadratmeter Rasen oder Wiesen werden nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht.

