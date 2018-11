Städtische Mietwohnungen erst 2020 fertig

Jügesheim - 30 bezahlbare Wohnungen plant die Stadt an der Dudenhöfer Straße. Doch bis die ersten Mieter einziehen, dürfte es mindestens Sommer 2020 werden.

Das Bauvorhaben gehe „mit großen Schritten der Realisierung entgegen“, sagte Erster Stadtrat Michael Schüßler gestern vor der Presse. Der Magistrat hatte am Nachmittag zuvor fünf Planungsaufträge vergeben. Die „DE+ Architekten GmbH“ aus Berlin, die den Architektenwettbewerb gewonnen hatten, sollen sich nun an die Ausführungsplanung setzen und die Ausschreibungen vorbereiten. Auch die Aufträge für Ingenieurleistungen (Statik) sowie die Planung der Installationen und der Außenanlagen wurden vergeben. Anfang nächsten Jahres, während die Stadt auf die Baugenehmigung wartet, will sie bereits die ersten Arbeiten ausschreiben.

Als Baubeginn peilt Schüßler etwa Ostern an. Danach sei mit einer Bauzeit von 15 Monaten zu rechnen, „wenn es ganz gut läuft“. In der zweiten Jahreshälfte 2020 sollten die drei Häuser bezugsfertig sein. Im Juni 2017 hatte das Stadtparlament den ersten Beschluss über das Projekt gefasst.

„Wir tun alles, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der auch in den Folgekosten möglichst sparsam ist“, betont der Erste Stadtrat, aber „unter drei Jahren ist so etwas schlicht und einfach nicht realisierbar“. Das sei im Wohnbau nicht anders als beim Kita-Bau. Beides zusammen plant die Stadt derzeit in Hainhausen-West und Weiskirchen: unten Kindergarten, darüber Wohnungen. (eh)

