Ursula Nöth geht in Rente

Nur echt mit Kittelschürze, doch die hängt bald endgültig am Nagel: Ursula Nöth schließt ihr Lokal „Bei Ammie".

Jügesheim - Die Jügesheimer Traditionsgaststätte „Bei Ammie“ schließt ihre Türen. Mehr als 120 Jahre hat es im Haus an der Vordergasse ein Lokal gegeben. Wirtin Ursula Nöth hängt nach 32 Jahren die Kittelschürze endgültig an den Nagel und geht in den Ruhestand. Von Simone Weil