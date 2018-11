Nachhaltigkeit und Kundennähe als Zeichen gegen das Ladensterben

Jügesheim - 26 Jahre nach der Eröffnung wechselt der Obst- und Gemüsehandel Fischer am Samstag seinen Inhaber. Der neue ist kein Unbekannter in der Branche. Mit regionalen Produkten, Nachhaltigkeit und Kundennähe möchte Stephan Schäfer aus Seligenstadt dem Ladensterben entgegenwirken. Von Tamara Schempp

Erst das Haushaltswarengeschäft „Eisen Rupp“ an der Kirche, Sport Berger an der Hintergasse, das Feinkostgeschäft „Culinara“ und schließlich der kleine Fotoladen in der Rodgau-Passage. Seit Jahren verschwinden nach und nach Traditionsgeschäfte aus der Jügesheimer Ortsmitte. Der Grund: Die Kosten sind höher als der Ertrag; viele Kunden kaufen ihre Lebensmittel, Möbel und Geschirr lieber bei Großkonzernen und im Internet als im kleinen Laden um die Ecke. Stephan Schäfer hat dem Strukturwandel im Einzelhandel den Kampf angesagt. Der Seligenstädter übernimmt zum 15. Dezember das Obst- und Gemüsegeschäft in der Weiskircher Straße 24 von seiner langjährigen Vorbesitzerin und Namensgeberin Marlies Fischer.

Die Rodgauerin geht zum 17. November in den Ruhestand. Nach 26 Jahren hinter der Ladentheke ist das kein leichter Schritt. „Es tut mir schon leid um die Kunden, aber irgendwann ist halt Schluss“, bedauert Fischer. Ihre Stammkunden werden sich erst einmal an den neuen Inhaber gewöhnen müssen, sagt sie. „Für die älteren Leute ist das eine Umstellung, man kennt sich, hält ein Schwätzchen – das ist hier wie auf dem Land.“ Was sie sich für die Zukunft des Ladens wünscht? „Der kann ruhig noch mal 20, 30, 40 Jahre laufen“, sagt sie und lacht. Fischers langjährige Mitarbeiterin Regina Holler hat ab dem 1. Dezember einen neuen Job in einer Bäckerei nahe ihres Wohnorts im Odenwald.

Die Geschichte des kleinen Ladens reicht bis ins Jahr 1960 zurück, als der Jügesheimer Adolf Weil in seinem Haus einen Fachmarkt für Obst und Gemüse eröffnete. Seine Tochter Ute Werner-Weil und ihr Mann kümmern sich heute als Vermieter um die Instandhaltung des Geschäfts. Nach Marlies Fischers Kündigung suchte Ute Werner-Weil nach einem neuen Mieter. Dabei sei es ihr wichtig gewesen, dass das Geschäft als Obst- und Gemüseladen erhalten bleibt, sagt sie. Damit setzt die Jügesheimerin ein Zeichen für den Erhalt von Traditionsgeschäften im Ort. Werner-Weil übt deutliche Kritik an der Stadt, die ihrer Meinung nach zu wenig für die Stärkung des Einzelhandels tut. „Wir zeigen hier, dass nicht alle Läden immer gleich schließen müssen.“

Ute Werner-Weil fand mit Stephan Schäfer nach eigenen Angaben einen würdigen Nachfolger für Marlies Fischer. Der Marktbeschicker in dritter Generation betreibt den neuen Laden in Rodgau ab Mitte Dezember neben seinem Hauptgeschäft auf dem Wochenmarkt vor dem Mainzer Dom. Außerdem hat Schäfer einen Stand in Seligenstadt vor der Asklepios-Klinik.

Zwei seiner „Jungs“, wie Schäfer seine Teilzeitangestellten nennt, übernehmen im neuen Laden in Rodgau den Verkauf. Er selbst wolle mehrmals die Woche vorbeischauen. Gerne hätte er noch eine Frau im Team, die ebenso mit „Herz und Leidenschaft“ dabei ist, sagt Schäfer.

Das Sortiment wird im Großen und Ganzen bestehen bleiben. Neben saisonalen Produkten aus der Gegend rund um Darmstadt wie Käse, Spargel, Feldsalat oder Kartoffeln bietet Schäfer Zitrusfrüchte und Feinkost an. Hochwertige, erlesene Produkte wie hausgemachter Dijon-Senf aus seinem Lieblingsland Frankreich, frische Pasta aus Mainz, schwarzer Trüffel aus dem Burgund und der Region Piemont in Norditalien sowie weißer Trüffel stehen auf Schäfers Einkaufsliste. Auch einen Kaffeeautomaten soll es geben. Für die kommende Winterzeit hat er bei einem Landwirt in der Nähe von Barcelona Klementinen bestellt. „Die werden dort geerntet und liegen ohne Zwischenhändler zwei Tage später in der Auslage – das schmeckt man“, wirbt der Obstverkäufer.

Schäfers Maxime: Den traditionellen Handel weiterführen, die Nahversorgung im Ort sichern und Transparenz für die Kunden schaffen. Wünsche der Käufer nehme er gerne entgegen, kündigt Schäfer an. Für die Verkaufspolitik seiner Konkurrenz, der Supermarktketten und Discounter, findet er deutliche Worte. So etwa für den Umgang mit dem Mindest-Haltbarkeits-Datum (MHD). „MHD ist ein Fake“, sagt Schäfer. Es würden viel zu viel essbare Lebensmittel weggeworfen. Daher unterstützt er Aktionen wie Foodsharing, deren Aktivisten überschüssige Lebensmittel vor der Mülltonne bewahren.

Der ehemalige Obst- und Gemüsehandel Fischer heißt ab sofort „Stephans kleine Markthalle“. Die Öffnungszeiten veröffentlicht Schäfer auf seiner Facebook-Seite „Obst Schäfer“. Zwischen dem 17. November und dem 15. Dezember bleibt der Obst- und Gemüseladen in der Weiskircher Straße 24 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

Wer ab dem 1. Januar 2019 im Laden aushelfen möchte, kann sich auf der Facebook-Seite bei „Obst Schäfer“ melden: facebook.com/obstschaefer.

