Katzenbabys haben neues Zuhause

+ Goldig: Sibylle Scheler mit zwei der drei herzlos ausgesetzten Katzenjungen. © Pelka

Irgend jemand muss die süßen Stubentiger am Korbeinering herzlos laufen gelassen haben. „Gefunden habe ich auch Knochen und eine Schale. Ein Wunder, dass die drei nicht auf die Ringstraße gelaufen sind!“ Mit Freunden und Familie brauchte die Katzenmama drei Stunden, bis alle geborgen waren. Angeblich waren die Kleinen bei Ebay in der Rubrik mit Kleinanzeigen inseriert. Zum Glück konnte Sibylle Scheler übers Internet schnell Abnehmer organisieren, die alle drei gemeinsam nehmen. Das muntere Trio ist gestern an eine Familie aus Gemünden übergeben worden. Happy End! (bp)