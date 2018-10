Kronen-Lichtspiele umgebaut: Das erwartet Besucher 

Jügesheim - Die Tradition der Rodgauer Lichtspieltheater lebt weiter. Nach dem Tod des Inhabers der Kronen-Lichtspiele, Willi Rebell, führt inzwischen dessen Enkel Maximilian Keck das Kino an der Hochstädter Straße weiter. Von Bernhard Pelka

Der junge Mann hat viel Geld in den Umbau des seit 1953 bestehenden Familienbetriebs gesteckt, offizielle Wiedereröffnungsfeier ist am 3. November. „Einen Wunsch am Totenbett schlägt man nicht aus.“ Mit diesen Worten beschreibt Maximilian Keck, wie er zu seinem Dritt-Job als Kinobetreiber gekommen ist. Der Enkel des früheren Inhabers Willi Rebell erfüllt das Vermächtnis seines Großvaters.



Eigentlich ist der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann Trüffelgroßhändler. Bundesweit beliefert er mit seinen Geschäftspartnern der Trüffel-Freunde-GmbH unter anderem namhafte Restaurants mit der feinen Knolle aus Italien – und steht im Trüffel-Shop an der Ludwigstraße. Parallel studiert der 26-Jährige Wirtschaftspsychologie in Frankfurt. Jetzt also noch das Kino. „Meine Wochen sind gut angefüllt mit Terminen. So lange es geht, wird das aber gemacht“, blickt er in eine bewegte Zukunft.

Um das seit 1953 im Haus der ehemaligen Metzgerei Bruder betriebene Kino aufzuhübschen, musste investiert werden. Die Platzverhältnisse sowohl im großen wie auch im kleinen Saal wurden großzügiger. Zwar büßte der gebürtige Heusenstammer Sitzplätze ein. Die Gäste haben in den bequemen Sesseln nun aber mehr Luft um sich herum. Und es gibt Pärchensitze und großzügige Lümmel-Zonen mit Lounge-Charakter.

LED-Umrüstung, neue Böden, Kinosessel im kleinen Saal runderneuert und aufgepolstert, Bar im Foyer aufgepeppt, Klimatisierung, Tische zwischen den Sitzen, neue Popcorn- und Nacho-Maschine: Das und noch Vieles mehr macht die neuen Kronen-Lichtspiele aus. Offizielle Wiedereröffnungsparty ist am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr. Bei Essen und Trinken spielt die Alzenauer Band „Rock ’n’ Roll Roulette“. Das soll Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe sein, die das Lichtspieltheater künftig auch als Musik- und Tanztreff in Rodgau etablieren soll. Das passt gut zur bewegten Vorgeschichte des Gebäudes. Denn der heutige große Kinosaal war früher schon einmal ein Tanzsaal.

