Krautfestival wird immer beliebter

Dudenhofen - Krauthobeln entwickelt sich in Rodgau zum lokalen Volkssport. Mit 20 gemeldeten Mannschaften war der Wettbewerb beim Dudenhöfer Herbstmarkt gestern zumindest auf dem Papier noch einmal um drei Teams stärker besetzt als 2017 Jahr.

Allerdings kamen wegen Krankheit nur 16. Trotzdem konnten Vorsitzender Berthold Schüßler und sein Team vom Gewerbeverein Dudenhofen absolut zufrieden sein. Rund ums Kraut drehte sich am Wochenende wieder alles auf dem Ludwig-Erhard-Platz beim fest des Gerwerbevereins Rodgau-Dudenhofen. Schon zum Start am frühen Nachmittag füllten sich die Festbänke und die Lücken zwischen den Ständen. Köche, Bäcker, Griller und Zapfer bekamen reichlich zu tun, Genießer fanden eine eindrucksvolle Auswahl vor – vom Flammkuchen nach Elsässer Art über türkische Naschereien und die unvermeidliche Grillwurst bis hin zum Kuchenbuffet der Dudenhöfer Frauenhilfe.

+ Erst gut würzen, dann kräftig feststampfen: Rund 600 Kilo Kraut verarbeiteten die Gastgeber am Samstag beim Herbstmarkt in Dudenhofen: Einmachen am laufenden Band! © Klemt Einschenken lassen konnten sich die Marktbesucher gute Tropfen aus Franken, dem Rheingau oder der Pfalz, Edelbiere aus dem Sortiment der Brauerei Glaab oder einen gepflegten Äppelwoi, den es auf Wunsch auch gespritzt oder angewärmt gab. Je nach Geschmack und Laune durfte es dann noch ein durchzugsstarker Obstler sein oder das Glas selbst gemachte Marmelade für daheim. Gut ging am sonnigen Samstagnachmittag nicht nur alles, was Leib und Seele zusammenhält: Kunsthandwerk und Dekoratives, vorzugsweise selbst gemacht, zog ebenso die Blicke auf sich wie ein beachtliches Sortiment an Herbstmode.

Für die Gastgeber gab es vor dem entspannten Marktbummel erst einmal richtig Arbeit: Binnen weniger Stunden füllten Berthold Schüßler und sein Team an die 600 Kilo Kraut in Einmachgläser, Töpfe und Schüsseln, die Besucher mitgebracht hatten oder, vom Gewerbeverein bereit gestellt, für ein geringes Entgelt erwarben. Kein leichter Job: Zuvor von Hand gehobelt und gewürzt, mussten die Weißkrautschnipsel nach traditioneller Art mit dem Krautstampfer in die Gefäße gedrückt werden. Ein Herbstmarkt-Veteran wusste nur zu genau, was kommen würde: „Muskelkater garantiert“.

+ Beim Hobeln immer locker bleiben – sonst wird’s nichts. © Klemt Aus Sicht der Veranstalter lohnt sich die Mühe allemal: Der Herbstmarkt und besonders das Krautstampfen finde Jahr für Jahr mehr Zulauf, freute sich Schüßler. Überhaupt sieht der Vorsitzende seinen Verein aktuell auf Erfolgskurs: Mit dem Ziel vor Augen, den Einzelhandel, Handwerker und Dienstleister in ganz Rodgau zu vertreten, umfasst die Gemeinschaft nach seinen Worten inzwischen 210 Mitgliedsbetriebe. Der Schwerpunkt liege mit über 100 Unternehmen nach wie vor in Dudenhofen, zwischenzeitlich aber gebe es auch jeweils rund 35 Mitglieder in Nieder-Roden und Jügesheim sowie eine zweistellige Zahl in Weiskirchen und Hainhausen. Richtig gut läuft laut Schüßler zudem die stadtweite Aktion Einkaufsgutscheine: Seit dem Start Ende 2015 hätten die Geschäftsinhaber über 1800 Coupons zum Standardwert von 15 Euro abgesetzt.

Gut in dieses positive Bild passte am Sonntag der Wettkampf der Krauthobler. Angefeuert von mehreren hundert Zuschauern, legten sich so viele Dreier-Teams wie nie zuvor ins Zeug und raspelten binnen gut zwei Stunden eine halbe Tonne Krautköpfe weg. Neulinge sahen sich von Veteranen und Ehemaligen bereitwillig mit nützlichen Tipps versorgt: Wer richtig punkten und in acht Minuten so viele Schnipsel wie möglich produzieren will, darf nicht zu fest drücken. Die Profiformel kurz und knapp: „Immer schön locker durchziehen.“

Wer den Expertenrat beherzigt, kann eindrucksvolle Ergebnisse vorweisen: Stolze 36,5 Kilo hatte im vergangenen Jahr das Sieger-Trio geschafft. Diesmal triumphierte „Kohl and the Gang“ aus Dudenhofen: 38,8 Kilo erwiesen sich als unschlagbar. Auf Platz zwei landete die Elektro-Innung Offenbach mit 33,4 Kilo. Die erstmals ausgeschriebene Frauenwertung entschied das Team „Frauen Power“ des Gewerbevereins mit 14,4 Kilo, allerdings in nur sechs Minuten, souverän für sich. (zrk)

