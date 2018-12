Magistrat plant Rodgaus größte Kita

Kurzfristige Entscheidung

+ © Wolf Leichtbauweise mit begrenzter Lebensdauer: die Kita Nordring. © Wolf

Jügesheim - Der Magistrat will kurzfristig eine weitere Kindertagesstätte bauen. Auf dem Kunstrasenplatz an der Sporthalle Lange Straße soll in schneller Modulbauweise die größte Kita Rodgaus entstehen.