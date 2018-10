Landtagswahl: Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 46

Landtagswahl 2018 in Hessen: Am 28. Oktober wählen die Hessen ein neues Landesparlament.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Am 28. Oktober wählen die Hessen ein neues Landesparlament. Wir stellen die Direktkandidaten und Ergebnisse des Wahlkreises 46 (Rodgau, Rödermark, Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg) vor.

Für die Landtagswahl ist Hessen in 55 Wahlkreise unterteilt, die Städte und Gemeinden Rodgau, Rödermark, Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg bilden den Wahlkreis 46 („Offenbach Land III“). Wir stellen die Direktkandidaten des Wahlkreises 46 vor und informieren über die Ergebnisse der Landtagswahl 2013.

Der Landtag in Hessen hat 110 Sitze. Wie bei der Bundestagswahl haben die Wähler zwei Stimmen: Mit der Erststimme entscheiden sie sich für einen Direktkandidaten, mit der zweiten Stimme für eine Partei. 55 Abgeordnete werden demnach in den Wahlkreisen direkt gewählt und 55 Abgeordnete kommen aus den Landeslisten der Parteien ins Parlament. Hier eine Liste der Kandidaten im Wahlkreis 46:

Landtagswahl 2018 in Hessen: Vorläufige Direktkandidaten im Wahlkreis 46

Name Partei Geburtsjahr Beruf Frank Lortz CDU 1953 Diplom-Betriebswirt Ralf Kunert SPD 1973 Kaufmännischer Angestellter Werner Kremeier Grüne 1959 Diplom-Psychologe Gerrit Arens Linke 1987 Pädagoge René Rock FDP 1967 Landtagsabgeordneter Robert Rankl AfD 1963 Hochschuldozent Jürgen Kraft Freie Wähler 1941 Apotheker-Assistent in Rente

Mit dem Seligenstädter Frank Lortz stellt die Union ein Urgestein als Direktkandidaten auf. Der CDU-Politiker aus Seligenstadt gewann den Wahlkreis 46 bereits zehnmal in Folge, er sitzt seit 1982 im hessischen Landtag und ist somit dienstältester Abgeordneter. Lortz ist in der aktuellen Legislaturperiode außerdem Vizepräsident des Landtags. René Rock (FDP) ist der zweite Landtagsabgeordnete, der sich im Wahlkreis „Offenbach Land III“ um das Direktmandat bewirbt. Der FDP-Politiker kommt ebenfalls aus Seligenstadt und trat bereits bei der Landtagswahl 2013 als Direktkandidat an. Trotz Niederlage zog er über die Landesliste seiner Partei in das hessische Parlament ein, dort ist er Vorsitzender der FDP-Fraktion.

Auch die Direktkandidaten Ralf Kunert (SPD) aus Rodgau, Werner Kremeier (Grüne, Rodgau) und Robert Rankl (AfD, Rodgau) bewarben sich bereits bei der Landtagswahl 2013 um das Direktmandat, hatten aber gegen Frank Lortz keine Chance. Doch es gibt auch neue Gesichter im Wahlkreis 46: Gerrit Arens aus Rodgau tritt für die Linke an und die Freien Wähler nominierten Jürgen Kraft aus Seligenstadt als Direktkandidat.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Ergebnisse der Direktkandidaten im Wahlkreis 46

Bei der Landtagswahl 2013 bewarben sich insgesamt acht Kandidaten um das Direktmandat im Wahlkreis, das Frank Lortz klar gewann. Hier die Ergebnisse der Erststimmen aus Rodgau, Rödermark, Seligenstadt, Mainhausen und Hainburg bei der Landtagswahl vor fünf Jahren:

Kandidat Partei Stimmen Prozent Frank Lortz CDU 30.386 48,2% Ralf Kunert SPD 17.761 28,2% Werner Kremeier Grüne 5395 8,6% Alexander Lauber Linke 2348 3,7% Robert Rankl AfD 2583 4,1% René Rock FDP 2018 3,2% Christoph Hampe Piraten 1373 2,2% Alexander Schloss Freie Wähler 1200 1,9%

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU bei der Landtagswahl 2013 im Wahlkreis „Offenbach Land III“ vor der SPD. 44,1 Prozent der Wähler gaben ihre Zweitstimme den Christdemokraten, damit schnitt die Union im Wahlkreis 46 besser ab als auf Landesebene (38,3%).

Insgesamt waren 83.827 Bürger in Rodgau, Rödermark, Seligenstadt, Mainhausen und Hainburg bei der hessischen Landtagswahl 2013 wahlberechtigt, 64.971 Wähler füllten ihren Stimmzettel aus - das entsprach einer Wahlbeteiligung von 77,5 Prozent.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Zweistimmen im Wahlkreis 46 (Offenbach Land III)

Partei Stimmen Prozent CDU 27.909 44,1% SPD 16.319 25,8% Grüne 6603 10,4% FDP 3136 5% Linke 2553 4% AfD 2937 4,6% Piraten 1356 2,1% Freie Wähler 782 1,2% NPD 686 1,1% Die PARTEI 322 0,5% Republikaner 269 0,4% ADd 77 0,1% ÖDP 93 0,1% Die Grauen 57 0,1% AVIP 63 0,1% LUPe 27 0,1% BüSo 25 0,1% PSG 15 0,1%

