Bis Mitternacht im Wahlbüro: Stadt übt Kritik 

Rodgau - Fast sechs Stunden lang mussten politisch Interessierte am Wahlabend auf das Ergebnis aus Rodgau warten. Erst um 23.42 Uhr waren die Daten komplett. Die Stadt erklärt das mit Zählfehlern in zwei der 39 Wahlbezirke. Zudem hätten technische Probleme den Ablauf am Wahlabend erheblich verzögert.

In Nieder-Roden war der Wurm drin. Im Wahlbezirk 303 in der Schule am Bürgerhaus und in einem der beiden Briefwahlbezirke mussten die Wahlhelfer Überstunden machen. Wo genau der Fehler lag, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage nicht mit. Bereits nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte sich die Auszählung in Nieder-Roden schwierig gestaltet. Im Bürgerhaus war ein Stimmzettel zu viel. Erst nach viereinhalb Stunden kam der Wahlvorstand dem Fehler auf die Spur: Ganz am Anfang war ein Haken im Wählerverzeichnis übersehen worden – alle folgenden Ergebnisse mussten deshalb falsch aussehen. So ein Versehen kann immer mal passieren. Bei der Kontrollrechnung fällt es auf – und dann wird eben noch mal gezählt.

Kritik übt die Stadt an technischen Unzulänglichkeiten, die ihren Mitarbeitern die Arbeit am Wahlabend schwer machten: „Die Entscheidung der Landeswahlleitung, diesmal nicht das bewährt Programm PC-Wahl zur Anwendung zu bringen, sondern die Ergebnisse direkt online auf Wahlweb einzugeben hat sich als nicht gut herausgestellt, insbesondere dann nicht, wenn über 400 hessische Kommunen zeitgleich die Ergebnisse über Online-Leitungen erfassen, deren Leistungsfähigkeit dieser Belastung mitnichten gewachsen war. Die Verarbeitungsprozesse waren viel zu lang. Allein das Öffnen und Speichern der Ergebniseingabe hat mehrere Minuten gedauert. Dieser Umstand hat die Arbeit für die Wahlämter erheblich erschwert und von den Wahlhelfern viel Geduld abgefordert. Insgesamt wurden dadurch die Abläufe erheblich verzögert.“

Landtagswahl 2018: Ergebnisse aus Rodgau

Im Gegensatz zu bisherigen Wahlen kann die Stadt Rodgau auf ihrer Internetseite keine Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen mehr präsentieren. Auch Stadtteil-Ergebnisse gibt es nicht. „Wir überlegen, die Daten nachzuerfassen“, sagt die städtische Pressesprecherin Sabine Hooke. Gestern stand zunächst die Auszählung der Volksabstimmung im Fokus. Zwölf Teams mit zusammen 60 städtischen Mitarbeitern hatten damit bis zum frühen Nachmittag zu tun. (eh)

