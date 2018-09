Lehrer aus Togo leistet  Freiwilligendienst im Haus Emmanuel

Koffi hilft in der Gemeinschaftsküche, Mahlzeiten vorzubereiten oder räumt die Spülmaschine ein. Bereits in Afrika hat der Bufdi Erfahrung in der Arbeit mit Behinderten gesammelt. l

Jügesheim - Seit gut drei Woche ist Koffi Adjagbehoun in Jügesheim. Für ein Jahr absolviert der 29-jährige Lehrer aus Togo den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im Haus Emmanuel. Dort arbeitet er mit Behinderten, die er in ihrem Alltag begleitet. Von Simone Weil

Koffi Adjagbehoun stammt aus Togos Hauptstadt Lomé. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen. Für ein Jahr ist der Deutsch- und Französischlehrer nun im beschaulichen Jügesheim daheim. Im Haus Emmanuel betreut und begleitet er Behinderte, wohnt sogar dort.

Über die Agentur Service Civil International kam der 29-Jährige nach Europa und wurde in einem dreiwöchigen Deutschland-für-Anfänger-Seminar in Köln fit gemacht für die ersten Schritte in einem ihm völlig fremden Land: Grundgesetz, Verkehrsregeln, Arztbesuch und Abfalltrennung sind nur einige der Lektionen, die die insgesamt elf jungen Leute aus der ganzen Welt lernten.

Merkwürdig findet der Afrikaner Mann vor allem die Mahlzeiten: „Es wird so viel Brot gegessen“, stellt er fest. Aus seiner Heimat kennt er nur süßes Brot. Etwas Ähnliches hat der Togolese nun im Supermarkt gefunden.

Außerdem kam der junge Mann mit dem Vorurteil, dass die Deutschen sehr unfreundlich sind. Dieses Bild habe sich bislang aber nicht bestätigt, erzählt Koffi. Er sei nett aufgenommen worden und habe sich schon gut eingelebt, berichtet er.

Erste Abstecher zu einer evangelischen Gemeinde und der Besuch des Gottesdienstes waren für den jungen Christen eine Selbstverständlichkeit. Seinen 30. Geburtstag am Sonntag wird er ohne enge Verwandtschaft feiern müssen: In Togo wartet seine Verlobte auf ihn. Und doch sieht seine Familie den Deutschlandaufenthalt als ein Geschenk. Schließlich kann der Sohn seine Sprachkentnisse verbessern und vielleicht noch einen Dolmetscherkurs absolvieren. Das hilft ihm sicher für seine berufliche Zukunft in Togo.

Koffis Ziel ist, die deutsche Kultur kennenzulernen und noch besser Deutsch zu sprechen. Mit Sprach-Apps, aber auch mit Literatur wie Schillers Kabale und Liebe büffelt Koffi. Vor allem aber in persönlichen Gesprächen, lernt er viel. Die Unterhaltungen laufen gut, wenn das Gegenüber langsam und deutlich spricht. Auch ein paar hessische Brocken hat der Afrikaner schon parat: etwa „Ei guude wie?“ und „Hammersbald!

Zu seinen Aufgaben im Haus Emmanuel gehören außer der Hilfe bei der Körperpflege der Bewohner auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten. „Dabei stellte sich heraus, dass Koffi noch nie einen Staubsauger in der Hand hatte. Das ist jetzt sein Lieblingsgerät“, erzählt Wohngruppenleiter Anselm Schwab amüsiert.

Um sich noch besser einleben zu können, würde sich der sympathische „Bufdi“ freuen, einen Fußballverein zu finden, bei dem er ein Jahr lang mitspielen kann. Ein ebenso großer Wunsch von ihm ist ein Fahrrad, um in Rodgau noch ein bisschen mobiler und selbstständig unterwegs zu sein.

Koffi hofft, dass jemand ihm ein funktionstüchtiges Rad (leihweise) zu Verfügung stellen kann. Weil die freiwilligen Helfer außer freier Kost und Logis nur ein kleines Taschengeld von monatlich 210 Euro bekommen, sind eben keine großen Anschaffungen möglich. Wer helfen kann, nimmt mit der Wohngruppe im Haus Emmanuel Kontakt auf: 06106/660980.

