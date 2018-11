Leichenfund bei Hainhausen: Taucher fischen im Trüben

Rodgau / Heusenstamm - Zweieinhalb Wochen nach dem Leichenfund bei Hainhausen bemühen sich die Ermittler weiterhin um Aufklärung. Bodenproben vom Fundort werden auf Giftstoffe untersucht. Gestern durchkämmten Polizeitaucher die beiden Schlossweiher in Heusenstamm.

Autofahrer zwischen Hainhausen und Rembrücken sahen in den letzten Tagen Einsatzfahrzeuge am Waldrand. Was war da los? Thomas Hauburger von der Staatsanwaltschaft Gießen berichtet von Bobenproben und einer erneuten intensiven Spurensuche. Die Proben würden toxikologisch untersucht; möglicherweise seien bestimmte Stoffe aus dem Leichnam in den Boden übergetreten.

Die umfangreichen und langwierigen Analysen können sich laut Hauburger noch über Wochen hinziehen. Bei der Obduktion war es nicht gelungen, die Todesursache festzustellen. Auch toxikologische Untersuchungen seien schwierig, „weil der Leichnam voll skelettiert war“. Taucher des Polizeipräsidiums Mittelhessen durchsuchten gestern Vormittag die beiden Schlossweiher in Heusenstamm. Sie gingen Hinweisen nach, wonach dort „persönliche Gegenstände des Verstorbenen entsorgt worden sein sollen“, so Thomas Hauburger. Ergebnisse lagen dem Staatsanwalt am Nachmittag noch nicht vor. Beamte vor Ort hatten am Einsatzende gegen 11 Uhr angedeutet, sie hätten nichts gefunden.

Das Schloss ist etwa 4,8 Straßenkilometer vom Fundort des Leichnams entfernt. Die beiden Teiche vor dem Schloss haben eine Fläche von je 3 600 Quadratmetern. Sie sind an den Rändern flach und an der tiefsten Stelle 1,50 bis zwei Meter tief. Die sterblichen Überreste eines Mannes waren am Abend des 6. November im Wäldchen „Im Birkig" gefunden worden. Sie lagen etwa zehn Meter vom Waldrand entfernt. Ein 45-jähriger Mann aus Rockenberg (Wetterau) hatte sich bei der Polizei gemeldet und ausgesagt, er habe gemeinsam mit seiner 39-jährigen Ex-Frau deren verstorbenen Ehemann im Wald verscharrt. Der 45-Jährige führte die Beamten selbst an die Stelle. Er sagte, er sei von einer natürlichen Todesursache ausgegangen.

Warum die beiden den Toten dennoch ins Auto verfrachteten und im Wald ablegten, gehört zu den vielen offenen Fragen dieses Falls. Noch ist unklar, ob es sich überhaupt um ein Tötungsdelikt handelt. Die Witwe des Toten sitzt derzeit in Untersuchungshaft, aber nicht in Zusammenhang mit dem Leichenfund, sondern weil sie ihren Ex-Mann körperlich misshandelt haben soll. (eh)

