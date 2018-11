Mieter wohnen seit 34 Jahren illegal: 13 Bewohner müssen raus

Jügesheim - Die Mieter des Mehrfamilienhauses in der Otto-Hahn-Straße 4 wohnen unerlaubt im Industriegebiet. Man glaubt es nicht: Seit 34 Jahren leben Menschen in der Immobilie. Dabei gibt es für das Haus keine Baugenehmigung. Von Tamara Schempp

Jetzt müssen die 13 Bewohner sobald wie möglich ausziehen. Was wird nun aus ihnen? Es war Hinweis, der den Fall ins Rollen brachte. Die Ehepaare, Familien und Alleinstehenden in der Otto-Hahn-Straße 4 wohnten dort illegal, hieß es gegenüber dem Bauamt des Kreises Offenbach. Die Behörde ging dem Hinweis nach und stellte fest: Für die 1984 erbaute Immobilie liegt nicht mal eine Baugenehmigung vor. Das Haus befindet sich im Jügesheimer Industriegebiet nahe der B 45, in dem Wohnen nicht erlaubt ist.

+ Erst vor ein paar Jahren wurde das 1984 errichtete Haus in der Otto-Hahn-Straße 4 im Jügesheimer Industriegebiet zugunsten der Mieter renoviert. © Foto: Schempp Seit vier Jahren läuft nun das Verfahren. Seitdem ist das Bauamt im Gespräch mit den Hauseigentümern. Da die Behörde ein „Nutzungsverbot von ungenehmigten Räumen zu Wohnzwecken“ durchsetzt, müssen die Mieter raus. Die Anhörung flatterte den 13 Bewohnern der neun Parteien, darunter drei Sozialhilfeempfänger, zwei ehemalige Obdachlose, eine Alleinerziehende und ein Rentner, Mitte Oktober ins Haus. Den ersten Brief bekam der fünfjährige Jakob.

Da er einen anderen Nachnamen trägt als seine Mutter Stephanie Guzy, erhielt er die schockierende Nachricht vor ihr. „Sie nutzen diese Räume (...) ungenehmigt als Wohnung“ steht in dem Schreiben, ausgestellt von der Bauaufsicht des Kreises Offenbach. „Ich dachte erst, das sei ein Scherz, warum sollte mein Kind hier illegal wohnen?“ beschreibt Guzy ihre erste Reaktion.

Sie lebt mit ihrem Sohn seit vier Jahren in einer Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss. Der Rausschmiss trifft die allein erziehende Mutter hart. Seitdem plagen sie Existenzängste. „Ich muss das Geld für eine neue Kaution aufreiben, dann den Anwalt bezahlen und weiterhin die Miete“, sagt sie sichtlich verzweifelt. Zudem hat sich ihr Sohn erst vergangene Woche den Arm gebrochen und kann nicht in den Kindergarten gehen.

„Scheißegal“, wie die Bild-Zeitung ihren Bericht über den Fall betitelte, ist dem zuständigen Bauamt das Schicksal der Mieter nicht. „Unser Ziel ist es nicht, jemanden schnell auf die Straße zu setzen“, sagt Kreis-Pressesprecherin Ursula Luh. Eine Aufforderung zum Auszug ließe sich zwar nicht vermeiden.

Anders als von Stephanie Guzy und ihren Nachbarn befürchtet, werde jedoch keine Frist festgesetzt, bis wann sie aus ihren Wohnungen ausziehen müssen. „Im Moment ist das Verfahren in der Anhörung“, sagt Luh. „Es gibt eine einzige Legalisierungsmöglichkeit, aber nicht als Wohnung, sondern als Büro, ansonsten muss der Bebauungsplan geändert werden.“

Nach dem Bebauungsplan J 9 aus dem Jahr 1969 der Stadt Rodgau liegt die Immobilie im Industriegebiet. Damit die 13 Bewohner in der Otto-Hahn-Straße 4 bleiben können, müsste die Stadt das Gebiet in ein Mischgebiet umwandeln.

+ Im Industriegebiet ist Wohnen verboten. Der blaue Rahmen umfasst das Gebiet des Bebauungsplans J 9. Plan: Maps 4 News / Wolf Darauf hofft nun auch die Hauseigentümerin, Martina Kirschner. Die 54-Jährige hat das Haus gemeinsam mit ihrem Bruder 2009 von ihrem Vater geerbt. Kirschner sagt, die Immobilie sei 1984 als Wohnhaus mit Badezimmern und angeschlossener Lagerhalle gebaut worden. So sei es auch im Wertgutachten der Bank vermerkt. 1989 kaufte der Vater das Haus bei einer Zwangsversteigerung. Erst vor ein paar Jahren hat Kirschner nach eigenen Angaben zwischen 50 000 und 100 000 Euro in die Renovierung der Kanalisation, der Außenfassade und des Vorgartens gesteckt. Sie zahle außerdem ordnungsgemäß Grundsteuer für Wohnraum. „Ich bin nicht daran interessiert, dass meine Mieter ausziehen.“

Auch die Stadt sucht nach einer sozial verträglichen Lösung. „Sollte die Bauaufsicht auf uns zukommen, sind wir sicher zu jedem Gespräch bereit“, sagt Erster Stadtrat Michael Schüßler (FDP) zu einer möglichen Bebauungsplanänderung. Bei der Abwägung der Interessen von Industrie und Bürgern gehe es aber immer um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Schüßler plädiert für eine „sinnvolle Form der Koexistenz“.

Stephanie Guzy und ihre Nachbarn haben sich mittlerweile an den Mieterschutzbund gewandt.

