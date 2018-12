100 neue Bäume sollen gepflanzt werden

Rodgau - Die Stadt wird grüner. Auch im nächsten Jahr sollen 100 neue Bäume im bebauten Stadtgebiet gepflanzt werden. Außerdem wird jeder gefällte Baum ersetzt. 650 .000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan.

Die CDU-Fraktion scheiterte mit ihrem Antrag, die Baumpflanzung für ein Jahr auszusetzen. „Wir sind der Meinung, dass der geplante Haushaltsüberschuss von 300.000 Euro als Puffer zu gering ist“, argumentierte Bernhard von der Au. Das geänderte Haushaltsrecht zwinge die Kommunen zu ausgeglichenen Finanzen. Eine Kürzung der Ausgaben sei sinnvoll, um die Gefahr höherer Steuern zu vermeiden.

„An der Stelle zu sparen, ist der falsche Weg“, befand Karin Wagner (Grüne). Mehr Bäume in der Stadt seien notwendig, um das innerörtliche Klima auch in Hitzeperioden erträglich zu machen. Die natürliche Kühlung durch Bäume sei besser als Klimaanlagen in den Häusern, die zwar die Wohnungen kühlten, aber die Außenluft erwärmten. Ralf Kunert (SPD) bekräftigte: „Hier geht es um eine zukunftsweisende Investition und wir halten daran fest.“

Rodgau sei keine Wüste, gab Lars Neumann (CDU) zu bedenken: „Die Stadt Rodgau war schon immer sehr grün.“ Jetzt stoße sie an die Grenze des Machbaren. Zusätzliche Bäume ließen sich nur noch mit hohem Aufwand pflanzen.

„Die einzelnen Bäume sind vor allem deshalb so teuer pro Stück, weil es eine dreijährige Anwachsgarantie gibt“, erläuterte Benjamin Schwarz (Grüne). Dadurch vermeide man, Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Im Vergleich mit den volkswirtschaftlichen Gesamtkosten durch den Klimawandel seien die Kosten der Baumpflanzung erträglich.

Die Baumpflanzung basiert auf einem Stadtverordnetenbeschluss vom September 2016. Demnach sollen zusätzliche 500 Bäume innerhalb von fünf Jahren gepflanzt werden – und zwar nicht in Wald und Feld, sondern in der bebauten Ortslage. Fünf der sieben Fraktionen versprechen sich davon einen Beitrag zum Klimaschutz: SPD, Grüne, FDP, ZmB und Rodgauer Liste.

Für Neupflanzungen kalkuliert die Stadt mit 4 500 Euro je Baum, beim Ersatz für gefällte Bäume mit 2500 Euro pro Stück. Diese Beträge seien „nicht angemessen“, behauptete Clemens Jäger (CDU).

Auf einen finanztechnischen Fehler des CDU-Haushaltsantrags machte Bürgermeister Jürgen Hoffmann aufmerksam: „Sie werden damit haushaltstechnisch nicht viel bewegen können.“ Die 650. 000 Euro seien als Investition veranschlagt und würden langfristig abgeschrieben: „Sie verbessern den Haushalt für die nächsten 50 Jahre um 13 .000 Euro.“ (eh)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa