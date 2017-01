Von Facebook bis zum Fitnessstudio

Nieder-Roden - Sportvereine müssen am Ball bleiben, um mit den Veränderungen der Gesellschaft Schritt zu halten. Das erfordert nicht nur eine professionelle Vereinsführung, sondern auch die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden. Aktuelle Herausforderungen standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion beim Neujahrsempfang der SG Nieder-Roden. Von Ekkehard Wolf

+ Podiumsdiskussion beim Neujahrsempfang der SG Nieder-Roden, von links: Landrat Oliver Quilling, Erster Stadtrat Michael Schüßler, SGN-Geschäftsstellenleiterin Simone Maier, SGN-Präsident Karl-Heinz Kohls, Miriam Seib (Sportkreis Offenbach), Professor Jürgen Follmann (Hochschule Darmstadt). © Wolf

„Um Sport zu treiben, braucht man heute keinen Verein mehr“, sagte Landrat Oliver Quilling. Umso wichtiger sei es für die 285 Sportvereine im Kreis Offenbach, sich gut zu positionieren. Als Beispiel nannte er die SG Egelsbach: ein Großverein mit eigenem Fitnessstudio. Lobend äußerte sich Prof. Jürgen Follmann aus Jügesheim über die jüngste Entwicklung der SG Nieder-Roden. Der Hochschullehrer und frühere TGS-Vorsitzende hatte zwei Anregungen mitgebracht: Sportvereine sollten „an aktuellen Themen dranbleiben“ und verstärkt um neu Zugezogene werben. Ein Problem der Vereine sei die Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren. „Die Buben, die jetzt Fußball spielen, gehen zum Studieren in andere Städte und kommen vielleicht nicht mehr zurück“, so Follmann. Rodgau habe das Glück, dass der Zuzug an jungen Menschen den Wegzug ausgleiche. Diese Bevölkerungsgruppe gelte es gezielt zu umwerben.