79 Künstler zeigen ihre Arbeiten bei Rodgau-Art im Bürgerhaus

Nieder-Roden - Während manche auf den Oktoberfesten der Region feiern, bereitet sich die Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt auf ihre traditionelle Kunst-Veranstaltung Rodgau-Art vor. Vom 26. bis 28. Oktober präsentieren Künstler aus Rodgau und der weiteren Umgebung ihre pralle Kreativität im Bürgerhaus Nieder-Roden.

Das Haus ist so voll wie noch nie und erreicht mit 79 Künstlern, die ihre Arbeiten zeigen, eine absolute Auslastung. Beworben hatten sich allerdings noch weitaus mehr Interessenten. Das belegt, dass die Rodgau-Art in der Region längst eingeführt und anerkannt ist. Ein Hinweis auf das hiesige schöpferische Potenzial ist, dass 27 der Aussteller aus Rodgau kommen. 29 Künstler sind erstmals dabei, es kann also auch für Stammgäste nicht langweilig werden.

Unfreundliche Herbsttage eignen sich hervorragend, sich neugierig der Kunst zu widmen und sich intensiv im Bürgerhaus Nieder-Roden umzuschauen – noch dazu bei freiem Eintritt. Ist das Wetter gut, lässt sich der Ausstellungsbesuch am Wochenende der Landtagswahl auch prima mit einem schönen Spaziergang verbinden. Auf jeden Fall aber sollten Bürger die Einladung der Stadt Rodgau annehmen und sich umschauen: „Kunst machen und Kunst wahrzunehmen sind im besten Falle auch immer emotionale und intellektuell intensive Erlebnisse, herausfordernde und beglückende Erfahrungen von menschlicher Kreativität und Freiheit“, schreibt Kulturdezernent Winno Sahm in seinem Grußwort zum Katalog.

Für jeden Geschmack bietet die Vielfalt der Rodgau-Art etwas Passendes und sicher auch Überraschendes. Charakteristisch für diese Ausstellung ist das umfangreiche Angebot aus allen Genres. Wer etwas Originelles und Originales für die heimischen Wände sucht, dürfte fündig werden. Sicher bietet die Rodgau-Art ausreichend Genuss für die Augen und spannende Gespräche mit den Künstlern vor Ort. Denn das ist eine besonders schöne Gelegenheit, auch die Schöpfer der Kunstwerke kennenzulernen.

Zur Vernissage am Freitag begrüßt die Agentur erstmals eine Performance-Künstlerin. Justyna Koeke setzt sich in ihrer Darbietung mit dem weiblichen Körper auseinander. Ab 19 Uhr wird sich die aus Krakau stammende Künstlerin in eine Matratze einnähen lassen, um sich dann daraus zu befreien. Das dazu passende Werkstattgespräch am Sonntag um 11.30 Uhr findet erstmals im kleinen Saal statt. Thema der Runde um den Moderator Winno Sahm mit drei ausstellenden Künstlern ist der weibliche Körper in der Kunst.

Führungen mit Kulturdezernent Sahm finden am Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 14 Uhr statt. Die Führungen sind kostenlos. Die Vernissage am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr eröffnet der Kulturdezernent. Die Ausstellung ist am Samstag, 27. Oktober, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (siw)

