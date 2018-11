Papas freuen sich lange vorher auf Turnstunde mit ihrem Nachwuchs

Zum vierten Mal SGN-Angebot

Turnen mit Papa – für die meisten Kinder ein seltenes Vergnügen. In der vierten Auflage kam das Angebot der SG Nieder-Roden am Samstag gut an.

Nieder-Roden - In einer ungewohnten Rolle fanden sich junge Väter am Samstag in der Sporthalle am Bürgerhaus Nieder-Roden wieder. Zum vierten Mal hatte die SG Nieder-Roden ihnen Gelegenheit gegeben, mit dem Nachwuchs eine verlängerte Turnstunde zu erleben.