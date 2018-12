Nieder-Roden - Verletzt wurde heute ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B45 in Höhe Anschlussstelle Nieder-Roden.

Die rote Corvette hatte sich gegen 16.40 Uhr auf der nassen Fahrbahn überschlagen, ohne dass ein anderes Fahrzeug an diesem Unfall beteiligt war. Die rechte Fahrbahn war durch den Vorfall blockiert, so dass sich im dichten Feierabendverkehr rasch ein Rückstau bildete. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und sicherte die Unfallstelle. (siw)

Quelle: op-online.de