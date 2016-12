Open Stage wird Open World

Jügesheim - Der Jahreswechsel markiert auch bei einer Rodgauer Kulturinitiative den Übergang: Der Verein Open Stage wird aufgelöst. Der neue Verein Open World gründet sich. Künftig soll der Blick mehr auf Inklusion und Integration von Randgruppen gelenkt werden.

+ © Gareth Tynan (p)

Darüber hinaus will Initiator Dieter Stein Hilfsgüter für Madagaskar sammeln. In knapp fünf Jahren hat Open Stage etwa 170 Veranstaltungen in der Halle an der Stettiner Straße organisiert. Mit den bestehenden Initiativen wie Impuls, Maximal und Open Stage / Open World sowie Theater Total sei Rodgau längst keine Kulturwüste mehr, glaubt Open-Stage-Vorsitzender Stein sein ehemals gesetztes Ziel erreicht. Als der IT-Spezialist, der mit der Arbeit für die Pharmaindustrie „gutes Geld gemacht hatte“, wie er sagt, die ehemalige Schreinerwerkstatt in den späten 1980er-Jahren kaufte, war Rodgau noch kulturelles Brachland. 1995 vereinigten sich die Initiativen Blauer Kunstkreis und die Konzertreihe Maximale Art zur Maximal Kulturinitiative. 2005 spaltete sich die Kulturinitiative Impuls ab. 2010 stand die Zukunft der Halle auf der Kippe. Laut Stein war Maximal damals nicht in der Lage, die monatlichen Betriebskosten zu erwirtschaften. Um nicht auf den Mehrkosten sitzen zu bleiben, kündigte der Hallenbesitzer den Mietvertrag.