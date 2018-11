Polizei findet Leiche in Rodgau

Rodgau - In Rodgau ist eine Leiche entdeckt worden. Sie sei am Dienstag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Tatverdächtiger sei in Gewahrsam bei der Polizei in Friedberg in der Wetterau. Die Hintergründe des Todes blieben zunächst unklar. Zuvor habe es im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen den Verdächtigen bei der Friedberger Polizei Hinweise gegeben, dass sich ein Todesopfer im Kreis Offenbach befinde. Bei Suchaktionen wurde dann der Leichnam im Rodgauer Stadtteil Hainhausen gefunden. Die Staatsanwaltschaft Gießen gibt dazu voraussichtlich an diesem Mittwoch nähere Details bekannt. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Rohland Weihrauch/dpa