Rathaus pausiert und Bücherei schließt

Das Rathaus mit Nebenstellen ist vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen.

Gleiches gilt für die Stadtwerke, die über Notrufnummern zu erreichen sind: Wasserversorgung in Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim und Dudenhofen, z 06106 8296-0, Nieder-Roden und Rollwald 06073 603-0 (ZVG Dieburg). Kanal- und Abwasser für alle Stadtteile und der Bauhof: z 06106 8296-0. Die Stadtbüchereien in Nieder-Roden und Jügesheim macht bis 3. Januar Pause. Die Evangelische Bücherei in Dudenhofen ist bis 12. Januar geschlossen, die katholische Bücherei Hainhausen bis 6. Januar. siw.

Quelle: op-online.de