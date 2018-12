Ausländerbeirat feiert sein 25-jähriges Bestehen

Rodgau - Vorurteile durch Begegnung zu überwinden ist eines der Grundprinzipien des Ausländerbeirats. Da Begegnung bei einem guten Essen besonders gut klappt, feiert das städtische Gremium seit einigen Jahren das Mahl der Verständigung.

Diesmal hatte es einen besonderen Aspekt: Der Ausländerbeirat besteht seit 25 Jahren. Mehr als 100 Gäste fanden sich im festlich dekorierten Veranstaltungszelt der Wolfsschlucht Jügesheim zum Mahl der Verständigung ein. Diesmal galt nicht nur der Begegnung bei einem guten Essen die Aufmerksamkeit, sondern auch dem Ausländerbeirat und Veranstalter selbst: er besteht seit 25 Jahren.

Während es draußen stürmte und in Strömen goss, wärmten im festlich dekorierten Zelt nicht nur Heizstrahler und würzige Speisen die Gäste, sondern auch die vielen guten Worte. Vorsitzender Göksal Arslan dankte in seiner Ansprache seinen Weggefährtinnen und Weggefährten seit der Gründung 1993 und erinnerte in einer kurzen Bilanz an markante Errungenschaften.

Der Ausländerbeirat (ALB) als „Brückenglied“ engagiere sich nicht nur in Rodgau, sondern weit darüber hinaus. Arslan nutzte die Gelegenheit zu einem Appell: „Wir dürfen in der Arbeit nicht nachlassen. Vorurteile und Antisemetismus sind allgegenwärtig.“ Im Umgang mit Vorurteilen könne man von sich selbst lernen. „Dann stellt man fest, dass man wunderbar miteinander leben kann.“

Stadtverordnetenvorsteherin Anette Schweikart-Paul erinnerte an anfängliche Vorbehalte gegenüber der Gründung des ALB. Heute sei man froh, „dass wir mit Ihnen und Sie mit uns in einem freien Land leben dürfen. Reden Sie weiter mit. Seien Sie weiter Vermittler“, ermunterte Schweikart-Paul und schenkte Göksal Arslan eine weiße Christrose.

Als Gratulations-Trio kürzten Bürgermeister Jürgen Hoffmann, Erster Stadtrat Michael Schüßler und Kulturdezernent Winno Sahm in einem gemeinsamen Grußwort die lang Rednerliste wohltuend ab. Freilich würdigten sie den Jubilar deshalb nicht umso weiniger als „Türöffner und Motivator.“ Und: „Sie bringen Menschen zusammen.“ Die drei Gratulanten versprachen, auch künftig werde man „auf Augenhöhe und bei offenen Türen miteinander kommunizieren“.

SPD-Bundestagsabgeordneter Dr. Jens Zimmermann lobte die Arbeit des ALB als „etwas Besonderes in ganz Hessen“ und lud die Mitglieder zu einer Fahrt nach Berlin ein.

Corrado Di Benedetto, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Ausländerbeiräte, warf einen Blick zurück auf die Arbeit der ALBs in Hessen. Der ALB in Rodgau sei unter ihnen gleichsam „ein Stern“, denn er genieße Privilegien wie etwa eine eigene Geschäftsstelle und Rederecht im Parlament. Viele hätten in dieser Hinsicht „von Rodgau gelernt“. Und trotzdem: Während die Stadt Rodgau die Arbeit des ALB befördere, herrsche in vielen anderen hessischen Kommunen noch „unterlassene Hilfeleistung“, fand der Redner kritische Worte – und gönnte sich einen Exkurs zum Thema Rechtspopulismus. Der soziale Friede stehe in Deutschland deshalb vor einer „Zerreißprobe“. Es sei ein Trugschluss, dass sich Rechtspopulismus irgendwann schon von selbst erledigen werde. Alle demokratischen Kräfte müssten „die Ein-Themen-Partei“ aktiv bekämpfen und deren Menschen- und Staatsfeindlichkeit demaskieren. Ausländerbeiräte müssten dabei eine tragende Säule sein.

Moderiert von Özlem El Amin, die dem Vorstand des Ausländerbeirates angehört, kamen hernach noch mehrere andere Redner zu Wort. Dazwischen gab es arabische Klänge der Band Maquam (Knickhalslaute und Zither (Oud und Kanun) – und natürlich diverse Speisen.

1993 traten in Rodgau vier Listen mit insgesamt 50 Kandidatinnen und Kandidaten an, die Interessen von damals knapp 3500 Ausländern zu vertreten. Die Wahlbeteiligung lag 1993 bei 30 Prozent. Von 3239 wahlberechtigten Ausländern machten 983 Personen vom Wahlrecht Gebrauch.

Sprachkurse und Hausaufgabenhilfe

Der Ausländerbeirat hat in 25 Jahren in Rodgau viel bewegt, neue Traditionen für den Umgang mit Vielfalt etabliert. Er hat Begegnungsmöglichkeiten geschaffen beim Mahl der Verständigung, Hausaufgabenhilfe im türkischen Elternverein organisiert, Sprachkurse und Seminare für Landeskunde gehalten. Kontaktbörsen sind auch das Sommerfest auf der Waldfreizeitanlage und das durch Rodgau tourende Interkulturelle Frauenfrühstück. Seine Innovationskraft stellte der Ausländerbeirat 2001 unter Beweis, als er das hessenweit erste Integrationskonzept erarbeitete, das die Stadtverordnetenversammlung dann beschloss. Die Menschen, für deren Interessen sich das Gremium stark macht, freuen sich über das Kita- und Schulprojekt „Mama lernt Deutsch“, das hessenweit Schule gemacht hat und über den internationalen Feiertagskalender.

Maßgeblichen Anteil hatte der Beirat 2012 an der Einrichtung eines muslimischen Grabfeldes auf dem Waldfriedhof in Jügesheim. In Absprache mit den islamischen Gemeinden wurde im Friedhofsgebäude ein Raum für rituelle Waschungen eingerichtet.

Zu den Erfolgen der Arbeit gehört auch die Beteiligung an der Gründung des Vereins für multinationale Verständigung (Munavero) und an der Bildungsmesse.

Auf Landesebene hat sich der Rodgauer Ausländerbeirat erfolgreich dafür eingesetzt, dass es islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache gibt. Aktuell arbeitet das Gremium an einer Aktualisierung und Fortschreibung seines eigenen Integrationskonzeptes, das 2019 ins Gremiengeschäft eingebracht werden soll.

Der Beirat besteht aus elf Mitgliedern unterschiedlicher Nationalitäten. Er arbeitet mit allen demokratischen Parteien und allen religiösen Gruppen zusammen. Die Sitzungen sind öffentlich. Der Ausländerbeirat wird alle fünf Jahre direkt von der ausländischen Bevölkerung gewählt. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Ausländer, die seit mindestens drei Monaten ihren Erstwohnsitz in Rodgau haben. (bp)

Quelle: op-online.de