Auto landet nach Unfall auf B45 auf dem Dach

Rodgau - Eine Schleuderfahrt mit Überschlag hat ein 56-jähriger Autofahrer am Dienstag kurz nach 18 Uhr offenbar ohne schwere Verletzungen überlebt.

+ Wie aus dem Lehrbuch: Die Autofahrer im Stau bildeten eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge. © Wolf, Ekkehard

Ein zweiter Fahrer (60), der mit in den Unfall verwickelt war, wurde ebenfalls mit Prellungen und Schleudertrauma in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg war für etwa zwei Stunden in Richtung Dieburg gesperrt. Der Unfall passierte kurz vor der Ausfahrt Dudenhofen/Nieder-Roden, als der Jüngere mit seinem Toyota von der Überholspur nach rechts zog. Er fuhr seitlich gegen das Heck eines Hyundai, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der Toyota geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Hyundai prallte mehrmals gegen die Leitplanke.