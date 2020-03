Hundertfache Hilfe auf dem Weg ins Berufsleben

Bild links: Dicht umlagert waren die Stände der Firmen (hier Asklepiosklinik und EVO). Rechts: Erstmals dabei war ein Bus der hessischen Justiz für Gefangenensammeltransporte. Dort nahmen Messebesucher zum Spaß in den engen Zellen für 27 Personen Platz.

„Wie alt muss ich sein, um einsteigen zu können?“ „Welche Voraussetzungen müssen Auszubildende erfüllen? Solche Fragen stellten mehr als 1 000 Schülerinnen und Schüler bei der städtischen Bildungsmesse den dort vertretenen Firmen.

Rodgau – Sorgfältig arbeiteten die Jugendlichen ihre im Unterricht vorbereiteten Themen ab – manche anhand traditioneller Fragebögen, andere nutzten ihre Handys.

Die Messe mit Informationen von 120 Ausstellern zu 145 Ausbildungsberufen, 130 dualen Studiengängen und fast 100 Bildungsangeboten stand unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse von Hanau und Volkmarsen sowie der Corona-Seuche.

Wegen des heimtückischen Virus hatten 15 Aussteller kurzfristig abgesagt. Die Messemacher von der Stadt wiederum hatten in der Heinrich-Böll-Schule und der benachbarten Sporthalle zusätzliche Desinfektionsmittelspender aufgehängt. Info-Plakate ermunterten dazu, aufs Händeschütteln zu verzichten. Und die Zufahrten zum Freigelände zwischen Schule und Sporthalle riegelten aus Sicherheitsgründen LKW der Stadtwerke ab.

+ LKW der Stadtwerke blockierten aus Sicherheitsgründen die Zufahrten zum Freigelände. Fotos: pelka

Auch die Eröffnung der Messe durch Ersten Stadtrat Michael Schüßler und den Messebotschafter Tom Belz sparte diese beherrschenden Themen nicht aus. Schüßler sprach die Sorgen der Menschen an und nutzte den Auftakt zu einem eindringlichen Appell gegen Rassismus und Hass: „Wir Rodgauer leben in Vielfalt friedlich miteinander!“ Ausdrücklich warb der Stadtrat, auf der Messe auch das „Café International“, organisiert unter anderem vom Ausländerbeirat und dem Türkischen Elternverein, zu besuchen. Dort liege ein Kondolenzbuch aus. Es werde am Mittwoch dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky übergeben.

Mit Tom Belz hatte die Messe-Chefs von der Stadt diesmal einen besonderen Schirmherren. Er ist ein echter Mutmacher und ein Beispiel dafür, dass man mehr erreichen kann, als man sich selbst zutraut und – vor allem andere – zutrauen. Seine Botschaft an die Jugendlichen lautete: Probiert was aus. Aber macht was. Auch wenn es schief gehen kann. Die nächste Chance kommt.

+ Messebotschafter Tom Belz probierte sich am Stand der Schreinerinnung am Hobel aus. Fotos: pelka

Der 33-Jährige strahlt Optimismus aus – obwohl er schwere Zeiten hinter sich hat. Als Achtjähriger hatte er Knochenkrebs. Sein linkes Bein musste amputiert werden. Das hält und hielt ihn nicht davon ab, Extremsport zu treiben. Und statt eines bequemen Bürojobs arbeitet er als Erzieher in einer Tagesförderstätte der Werkstätten im Hainbachtal. Ihre Chancen nutzten die Messebesucher dann zumindest während der Veranstaltung. Sie umlagerten die Stände der Firmen, fragten hartnäckig nach und probierten aus. Die Stadt bot noch einen besonderen Service: Wer wollte, konnte am Stand des Jugendhauses ein Bewerbungsfoto schießen, bei der Berufswegebegleitung eine Kurzbewerbung verfassen, um diese dann der Wunschfirma noch direkt in der Messehalle vorlegen zu können.

bp

Quelle: op-online.de