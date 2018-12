Zu hoch: Lkw bleibt in A3-Unterführung stecken

Rodgau - Er unterschätzte wohl die Höhe seiner Ladung und blieb stecken. Ein Lkw-Fahrer rammte am Samstagvormittag die Brückendecke einer A3-Unterführung in Rodgau.

Es ist gestern Vormittag gegen 10.15 Uhr: Ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Wien ist auf der verlängerten Udenhoutstraße zur L3117 mit seinem Pritschenfahrzeug unterwegs. Wie die Polizei berichtet, will er hier in die Unterführung aus Fahrtrichtung Obertshausen einfahren. Weil er aber einen Ladekran als Ladung dabei hat, überschreitet er die Durchfahrtshöhe. Das bemerkt der Fahrer allerdings zu spät - er bleibt mit seinem Lkw in der Unterführung stecken und beschädigt dadurch den Beton.

Während der Bergungsarbeiten sowie der notwendigen Überprüfung der Brückenstatik bleibt die L3117 mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr auf der A3 ist davon allerdings nicht betroffen. Der 58-Jährige bleibt unverletzt. Wie hoch der Schaden an Lkw, Ladung und Brücke ist, steht laut Polizei noch nicht fest. (jo)

