Bund zahlt keine Zuschüsse: Rodgau fehlen Millionen zu bereits begonnenen Kitabauten

Sicher geglaubte Fördermittel

In Weiskirchen (Foto) und in Hainhausen ist der Bau neuer Kitas in vollem Gang. Schlimm: Jetzt bleiben plötzlich die Fördergelder aus.

Da sicher geglaubte Zuschüsse zum Neubau von Kitas nicht fließen, fehlen der Stadt jetzt 4,1 Millionen Euro für die zwei bereits begonnenen Kitabauten in Hainhausen-West und an der Hauptstraße 177 in Weiskirchen sowie für den beschlossenen Kitaneubau an der Lange Straße in Jügesheim. Erster Stadtrat Michael Schüßler spricht von einem „Desaster“