Jügesheim – Familie Zedinger aus der Babenhäuser Straße hat das Schicksal gleich mehrfach hart getroffen. Irene Zedinger sitzt nach einem Sturz und drei Rücken-Ops im Rollstuhl: inkomplette Querschnittslähmung. Ihre Ausfälle an den Beinen sind massiv. Von Bernhard Pelka

Was an Bewegungsfähigkeit wieder kommt, ist offen. Das ist aber noch nicht alles: Ausgerechnet in der Nacht, in der die 64-Jährige nach sechs Monaten Krankenhaus wieder nach Hause kam, zündete ein Brandstifter den Familien-Opel (einen Zafira) auf dem Hof an. Jetzt sitzen die Zedingers da und brauchten für Physiotherapie und Arzttermine dringend ein geräumiges Auto, in das auch Rollstuhl und Rollator hinein passen und das hoch genug ist, damit die behinderte Frau überhaupt auf den Sitz kommt.

Da der Pkw schon sehr alt war, zahlt die Versicherung nicht viel. Geld für ein neues, behindertengerechtes Fahrzeug hat die Familie nicht. Um seinen Eltern ein neues kaufen zu können, sammelt Sohn Thorsten mit einer Online-Crowdfundingkampagne auf GoFundMe Spenden. 10.000 Euro braucht er – Umbau inklusive. „Ich wünsche mir so sehr, dass meine Eltern auch weiterhin ihre Selbstständigkeit behalten und flexibel sein können. Ohne Auto geht das einfach nicht. Ich freue mich über jede noch so kleine Spende“, appelliert Thorsten Zedinger an das Mitgefühl unserer Leser. Wer helfen will, kann im Internet spenden unter www.gofundme.com/barrierefreies-auto.

Drei Rücken-Ops und quälende sechs Monate Krankenhaus

Ihre Heimkehr hatte sich Irene Zedinger ganz anders vorgestellt. Nach drei Rücken-Ops und quälenden sechs Monaten Krankenhaus kehrte sie – wenn auch an den Rollstuhl gefesselt – nach Hause zurück. Ausgerechnet in dieser Nacht zündete gegen 2.40 Uhr morgens ein Unbekannter den Familien-Opel im Hinterhof an. Die Hoftore zur Straße waren geschlossen. Der Wagen stand zwischen Garage und Anbau.

+ Das war einmal ein Cockpit. Feuer hat alles zerstört. © Pelka Dass Irene Zedinger in dieser Nacht kaum schlafen konnte, war rückblickend ein großes Glück. Denn wäre das Feuer später entdeckt worden, wären Garage und Anbau ebenfalls niedergebrannt – vielleicht auch ein Nachbarhaus. Die Folgen der Brandstiftung sind auch so schlimm genug. Der Zafira ist komplett ausgebrannt. Brandermittler der Kripo gehen davon aus, dass ein Feuerteufel an zwei Stellen an der Beifahrerseite gezündelt hat. Eine Dachrinne aus Kunststoff schmolz unter der Hitze wie Eis, Mülltonnen ebenso. Auch Außenlichtschalter sind angekokelt, eine Tür und Fensterglas platzten. Wie groß der Schaden unter dem Wrack ist, muss sich noch zeigen. Erst gestern holte ein Schrottler die traurigen Überreste ab. „Ich war im Bad und habe durch die Ritze im Rollladen einen Feuerschein gesehen. Ich dachte, ich krieg einen Herzschlag. Dann hat’s auch schon geknallt“, schildert Irene Zedinger, wie tief der Schock sitzt.

Tränen im Gesicht

Der Gedanke an das zerstörte Auto treibt ihr Tränen ins Gesicht. Die Schläge könnten das Bersten der Reifen gewesen sein. Aber auch der Tank ist ausgebrannt. Die Kripo geht davon aus, dass der Opel schon 30 Minuten in Flammen stand, bevor Alarm geschlagen wurde. Dieser Alarm ging nicht nur bei der Leitstelle der Feuerwehr Rodgau-Mitte ein, sondern auch auf dem Melder von Notfallsanitäter Thorsten Zedinger. Er ist Mitglied der Feuerwehr. Den Moment, als er realisierte, dass die Adresse seiner Eltern gemeint war, wird er nie mehr vergessen.

Spenden unter: gofundme.com/barrierefreies-auto

