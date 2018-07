Haus Emmanuel wird im Oktober schuldenfrei sein

Dann sind alle Verbindlichkeiten aus der Baufinanzierung bezahlt. Das berichten die Stiftungsvorstände Dr. Wolf Bussian und Uli Schönberger und der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Lothar Mark. 2001 bis 2003 hatten Stiftung und Verein das Haus Emmanuel für 13 Bewohner gebaut. 2012 konnte dann Richtfest gefeiert werden für den Erweiterungsbau für weitere fünf Bewohner. Lothar Mark stolz: „Rund 3,5 Millionen Euro sind im Zentrum der Stadt Rodgau für Behinderte investiert worden und zeigen eine erstaunliche Vitalität. Hier haben Stiftung und Verein, denen die Immobilien je zur Hälfte gehören, ein Zeichen gesetzt, das in der Region seinesgleichen sucht.“ Zugleich sei das Stiftungskapital auf über 1,4 Millionen Euro erhöht worden.

+ Inzwischen drei Gebäude bilden das Haus Emmanuel im Jügesheimer Ortskern. © p

Dass der Verein vor rund 20 Jahren die Mittel zum Bau der Häuser nicht hatte, störte nicht, denn die Gremien, Stiftung und Verein, waren sich einig. So konnte die Stiftung dem Verein die Mittel vorfinanzieren, die ihm fehlten, um seinen Anteil zu übernehmen. Kontinuierlich hat der Verein dann durch Erlöse aus dem 24-Stunden-Lauf die Vorfinanzierung zurückgezahlt. „Wenn wir gewartet hätten, bis das Geld angespart war, wären die Baukosten davongelaufen. Von den Preisen für die Grundstücke einmal ganz abgesehen“, zieht der Kuratoriumsvorsitzende Bilanz. Viel wichtiger sei jedoch, „dass mit dem Pilotprojekt Haus Emmanuel den Behinderten Wohnraum zentrumsnah zur Verfügung gestellt wird. Das ist gelebtes bürgerschaftliches Engagement, das 18 Behinderten eine Heimat gibt, in der sie zur Selbstständigkeit herangeführt werden. Dass die Stiftung bei fallendem Zinsaufwand regelmäßig einen Überschuss erwirtschaftet und die Behindertenarbeit unterstützt, kommt als Sahnehäubchen obendrauf.“ Doch schon wartet die nächste große Investition. Der Sprinter des Vereins ist alt und erfüllt nur die Abgasnorm Euro 4. Rund 50.000 Euro müssen angespart werden. Doch zunächst möchte Vereinsvorsitzender Christian Goldmann einmal im Leben als Vorsitzender schuldenfrei sein. Im Oktober wird es so weit sein. (bp)