Begegnungsstätte Seestraße: Aramäische Gemeinde als Käufer favorisiert

Der Preis muss stimmen

+ © Wolf Die Kapelle in der ehemaligen Begegnungsstätte ist seit über einem Jahr nicht mehr für katholische Gottesdienste geweiht. Das Archivbild zeigt die Einrichtung im November 2017. © Wolf

Die katholische Pfarrgemeinde St. Matthias will ihre ehemalige Begegnungsstätte an der Seestraße möglichst noch in diesem Jahr verkaufen, am liebsten an die syrisch-orthodoxe Gemeinde der Aramäer. Beide Seiten müssen sich noch über den Kaufpreis einig werden.