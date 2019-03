Drogenhändler von der Selbstständigkeit überfordert

Mann muss für 32 Monate ins Gefängnis

Fast wirkt es so, als stürze sich M. zwanghaft ins Unglück. Der 44-Jährige saß schon einmal fünf Jahre wegen schweren Raubes ein, bekam 2017 eine weitere Haftstrafe von fast 2,6 Jahren wegen Drogenhandels, die er aufgrund einer Therapieauflage noch nicht antreten musste; 2018 ließ sich M. in Rodgau wiederum beim Drogenhandel erwischen. Das Schöffengericht in Offenbach schickte ihn nun erneut hinter Gitter: 32 Monate Gefängnis.