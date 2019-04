Frühlingsfest lockt viele Besucher ins Zentrum Jügesheims 

Am Wetter gab es nichts auszusetzen und so lockte das Frühlingsfest am Sonntag auch jede Menge Besucher und Kaufwillige an. "Wir sind schon lange hier, kommen aber kaum weiter, weil wir auf Schritt und Tritt Bekannte treffen."

Jügesheim – Solche und ähnliche Sprüche waren im Herzen Jügesheims zuhauf zu hören. Denn es war richtig viel los.

Am Nachmittag war am Platz vor dem Rathaus kaum ein Durchkommen: Wer einen Sitzplatz in der Nähe der Bühne ergattert hatte, ließ sich von der Sonne wärmen, genoss die Musik, häufig perlende Getränke, Wildschweinbratwurst und andere Leckereien vom Grill. Die Lust auf Frühling, frische Luft, Unterhaltung und eine Festbratwurst hatte viele Gäste angelockt, die meistens im größeren Familienverbund durch den Ortskern marschierten.

+ Maja (links) und Julia sind neu im Osterhasengeschäft und hatten ihren Spaß. © Weil

Insbesondere die Kinder hatten ihren Spaß mit Hüpfburgen, Karussell und manch süßer Leckerei und Pommes Frites. Auch Eis war freilich gefragt: Deswegen gab es am Eiscafé auch nur selten freie Sitzplätze. Flanieren und einkaufen, scheint eine gelungene Kombination zu sein. Jedenfalls wurden einige Gäste fündig: vom handgestrickten Topflappen in Bembelform über Thermomixvorführungen, Blühendes und Dekoratives für die Wohnung bis zu Bekleidung in den neuesten Trendfarben. Hosen, Shirts, Tuniken samt passenden Schals, Taschen, Schuhe: Herz, was willst Du mehr?

+ Eine ordentliche Rasur mal ganz öffentlich: Mancher Mann probierte das aus. © Weil

Übrigens nutzte auch mancher modebewusste Mann das Fest für eine zünftige Rasur live vorm Besucherstrom. Aber auch handfeste Informationen zum Mitnehmen gab es, außerdem Yogavorführungen und Fitness. Zum Verschnaufen lud das Hofcafé an der Hintergasse bei Kaffee und Kuchen ein. Dort waren auch Maja (18) und Julia (16) immer wieder mal anzutreffen, die in rosafarbene Osterhasenkostüme geschlüpft waren und kleine Präsente aus ihren Körbchen unters gut gelaunte Volk brachten. Beide junge Damen sind „ganz frisch im Osterhasengeschäft“ und fühlten sich offensichtlich wohl in ihren neckischen Plüschkostümen.

