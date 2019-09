Kürbisvielfalt im Hofladen und auf dem Teller

Mehr als Hokkaido

+ © p/Kühnle Kürbislaternen leuchten vor allem in den Tagen vor Halloween (31. Oktober). © p/Kühnle

Sie sind so prall wie die Sonne und so orange wie der Herbst: Wer regional, saisonal und klimaschonend kochen will, kommt an Kürbissen nicht vorbei. Rund 70 Sorten gibt es allein im Hofladen von Stefanie Kühnle in Dudenhofen – alle selbst angebaut.