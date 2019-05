Volltreffer: Missgeschick in Offenbach legt Telefone und Internet lahm

Hunderte, wenn nicht Tausende Bürger getroffen

Den nicht willkommenen Volltreffer landeten Bauarbeiter am Marktplatz in Offenbach. Das hatte Auswirkungen auf Festnetztelefonanschlüsse und Internet überwiegend in Rembrücken, Hainhausen, Weiskirchen und Jügesheim.

Hunderte, wenn nicht Tausende Telefon- und Internetanschlüsse in Rodgau und Rembrücken standen auch gestern noch still. Nach einem Leitungsschaden bei Bohrungen am Mittwoch, dauerten die Reparaturversuche noch an.