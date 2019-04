Ortsbrunnen soll im WhatsApp-Zeitalter Ort der Kommunikation sein

Sprudelndes Wir-Gefühl

+ © Löw Bunt geschmückt: Ralf Neuhäusel (rechts), seit Freitag neuer Vorsitzender des Geschichts- und Kulturvereins Hainhausen, ließ den Brunnen am Wingertsgrund sprudeln. Stadtverordnetenvorsteherin Anette Schweikhart-Paul und Bürgermeister Jürgen Hoffmann assistierten. © Löw

So viele Gäste haben höchstens Bürgermeister zum Amtsantritt. Gut 120 Hainhäuser sahen am Samstag zu, wie Ralf Neuhäusel, seit Freitagabend erst Vorsitzender des Geschichts- und Kulturvereins (GKH), den Ortsbrunnen am Wingertsgrund zum Plätschern brachte.