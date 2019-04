Osterlauf des JSK Rodgau: Beim Laufen nur nicht den Tee verschütten

Genau 100 Teilnehmer gingen beim Fünf-Kilometer-Lauf an den Start, der seit dem vergangenen Jahr im Programm ist. Insgesamt waren es 587 Sportler.

Beim 41. Osterlauf des JSK Rodgau waren gestern nicht nur die 587 Teilnehmer – 51 mehr als im vergangenen Jahr – ordentlich gefordert. Auch auf die 60 Helfer wartete bei strahlendem Sonnenschein viel Arbeit.

Jügesheim – „So viele Helfer benötigen wir auch“, meinte Organisationschef Detlev Gumbmann, bei dem am Ostermontag um 4.30 Uhr der Wecker klingelte, ob der vielfältigen Aufgaben. Um 7 Uhr war Gumbmann am Stadion, als zweiter Helfer nach Streckenchef Thomas Guthmann. Bereits an den Tagen zuvor war man mit dem Aufbau beschäftigt. Die Helfercrew setzt sich nicht nur aus JSK-Mitgliedern zusammen. Unterstützung kommt von befreundeten Vereinen und Gruppen wie dem Offenbacher LC, Run 4 Fun Rödermark oder Lauftreff-Gruppen.

+ Alle Hände voll zu tun hatten die 60 Helfer, wie hier an der Verpflegungsstelle des 25-Kilometer-Laufs. © Eyßen Im Einsatz sind die Helfer unter anderem als Streckenposten, auf dem Begleitfahrrad, als Parkeinweiser oder bei der Anmeldung. Manche Helfer übernehmen gleich mehrere Aufgaben. Bei der Winterlaufserie kommt der JSK mit rund 40 Helfern aus. Dort haben die Jügesheimer allerdings jeweils nur einen Zehn-Kilometer-Lauf im Programm. An Ostern sind es gleich drei Läufe, nachdem im vergangenen Jahr zum 25- und 10-Kilometer-Lauf auch noch die fünf Kilometer hinzukamen.



Auch die beiden Verpflegungsstellen an der Strecke werden von Helfern besetzt. Dort ist bei der Übergabe von Wasser, Tee und Bananen einiges an Geschicklichkeit gefragt, vor allem wenn die schnellsten Läufer vorbeikommen. „Nachher wird es einfacher für uns, wenn die langsameren Läufer kommen“, scherzte ein Helfer, nachdem bei einem der Spitzenläufer die Übergabe missglückte und der Tee auf dem Boden landete.

Detlev Gumbmann freute sich über die gute Resonanz mit knapp 600 Teilnehmern. Vor dem Lauf hatte er bereits Jochen Heringhaus verabschiedet. Heringhaus ist seit 31 Jahren im Auftrag von „Runners Point“ als Moderator bei Laufveranstaltungen in ganz Deutschland im Einsatz, seit mehreren Jahrzehnten auch bei der Winterlaufserie und beim Osterlauf in Jügesheim.

Im Oktober geht Jochen Heringhaus nach dem Frankfurt-Marathon in Rente. In Jügesheim gab es als Präsent unter anderem eine Startnummer mit lebenslangem Freistartrecht bei JSK-Veranstaltungen. Im Ruhestand möchte Heringhaus wieder öfter selbst laufen.

