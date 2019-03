Sicherheit geht vor: Dienst- und Hygienevorschriften bestimmen auch das Aussehen

Der Bart muss ab fürs Atemschutzgerät: Redakteur Ekkehard Wolf demonstriert, was bei der Feuerwehr nicht geht.

Es gibt Berufe, die Bekleidungs- und Verhaltensvorschriften mit sich bringen. Nicht immer ist es die Kleidung, die vorgeschrieben ist. Was auf den ersten Blick wie eine Maßregelung des äußeren Erscheinungsbilds scheint, kann mit ganz anderen Aspekten zu tun haben.

Rodgau – So ist ein modischer Bart, wie er derzeit von jungen Männern getragen wird, bei der Feuerwehr gar nicht gern gesehen. Selbst die verwegen ausschauenden Dreitagestoppeln müssen ab. Allerdings nicht etwa weil man bei der Feuerwehr von modischem Schnickschnack nichts hält, sondern weil Bart- und Stoppelträger im Ernstfall kein Atemschutzgerät tragen können.

„Wer sich länger als 24 Stunden nicht rasiert hat, trägt keinen Atemschutz, sagen wir intern“, erläutert Stadtbrandinspektor Andreas Winter. Die Maske schließe dann nämlich nicht dicht ab, sagt er. Es geht also um die Sicherheit der Helfer, nicht um deren Aussehen.

Lange Haare beispielsweise sind kein Problem: Wenn Männer oder Frauen die Mähne beim Einsatz mit einem Haargummi bändigen und als Zopf tragen, ist alles in Ordnung. Da bei Übungen und Ernstfällen grundsätzlich Handschuhe getragen werden, haben lange Krallen an den Händen der Damen keine Chance.

Bei Schmuck gilt: so wenig wie möglich. Doch Ringe – selbst Eheringe – sind absolut tabu. „Riesige Ohrringe aber müssen ausgezogen werden, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass das mit Unfallverhütung zu tun hat“, erklärt Winter.

Eine andere zeitgenössische Unsitte findet bei der Feuerwehr nicht statt: Permanent aufs Handy schauen ist bei den Rettern nicht drin. Dass die Mehrheit der Feuerwehrleute ihre Smartphones im Ernstfall nicht dabei haben, erklärt sich im Wesentlichen daher, dass die Geräte nur unzureichend versichert wären. Nur Einsatzleiter oder andere wichtige Mitarbeiter haben die Telefone bei sich.

Doch nicht nur Unfallverhütung ist ein Thema, das Reglementierungen für Beschäftigte mit sich bringt. Auch Hygienevorschriften erfordern, dass bestimmte Standards eingehalten werden. So soll grundsätzlich möglichst sauber sein, wer mit Lebensmitteln zu tun hat. Für Verkäuferinnen in einer Metzgerei bedeutet das: Fingernägel müssen kurz geschnitten sein. Christina Zimmermann von der Metzgerei Hiller aus Jügesheim: „Uns ist das Thema Hygiene wichtig. Mit langen Fingernägeln arbeitet niemand im Verkauf.“ Auch auf bunten Nagellack müssen die Mitarbeiterinnen verzichten. „Es kann sein, dass die Gelnägel zwar erlaubt sind, aber wir wollen das in unserem Geschäft trotzdem nicht“, erläutert Christina Zimmermann.

Letztlich fragen sich sowieso viele Beobachter, wie Frauen mit extrem langen Nägeln denn überhaupt zupacken und arbeiten können.

Von Simone Weil

Quelle: op-online.de