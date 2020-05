JSK-Halle wegen Corona umgebaut: Neubeginn auf fünf Quadratmetern

Gesundheitskurse ab 25. Mai

Im Freien ist beim JSK Rodgau auch vor der Halle ausreichend Platz, um mit viel Abstand zu trimmen.

Der JSK Rodgau hat seine Sportstätte am Ostring 18 während der Corona bedingten Schließung so umgebaut, dass Rehasport in Zukunft für die Teilnehmer in eigenen Kabinen stattfinden kann.