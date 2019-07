Jugendlicher (13) masturbiert auf Spielplatz - Vater eines Kindes reagiert prompt

Ein Jugendlicher zeigt sich nackt auf einem Kinderspielplatz und masturbiert. Die Polizei übergab ihn seiner Mutter.

Rodgau - Am Freitag gegen 21.50 Uhr meldeten Zeugen einen Jugendlichen, welcher sich fast nackt an einem Kinderspielplatz in der Schillerstraße in Weiskirchen zeigte. Der 13-Jährige aus Rodgau stand mit nacktem Oberkörper und bis zu den Knien heruntergelassener Hose auf dem Spielplatz. Zudem fasste und manipulierte er an seinem Glied. Selbst als ihn drei Mädchen erblickten, stoppte er seine schamverletzenden Handlungen nicht.

Jugendlicher wird der Mutter übergeben

Der jugendliche Täter wurde daraufhin durch einen Vater bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dieser überlassen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und seiner Mutter übergeben.

Lesen Sie auch:

Streit eskaliert: Mann will 20-Jährigen umfahren

Ein Streit in Butzbach eskaliert: Mann will einen 20-Jährigen umfahren.

Kontrolle auf A3: Polizei sieht Kleintransporter - und hat sofort einen Verdacht

Kontrolle auf der A3: Die Polizei sieht einen Kleintransporter auf der Autobahn fahren - und hat sofort einen Verdacht.