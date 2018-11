Laub sorgt regelmäßig für Zwist

Rodgau - Fallendes Herbstlaub sorgt jedes Jahr für Ärger: jedenfalls in den Kommunen, die die Kehrpflicht auf die Bürger übertragen haben. Doch das schert manche Anwohner überhaupt nicht. Von Simone Weil

„Wenn die Nachbarn nebenan nicht kehren, mache ich das auch nicht“, scheinen viele zu denken. Und diese Haltung sorgt dann wiederum an anderer Stelle für Unmut. Jedes Jahr aufs Neue.

Ob es der Baum auf dem Nachbargrundstück ist, der seine Blätter dort fallen lässt, wo ein anderer zu kehren hat, oder manche Bürger überhaupt nicht zum Besen greifen: Ärger ist programmiert. Meistens ist das in den Fällen, in denen sich eine Person an die vorgegebenen Spielregeln hält und andere eben nicht. Das betrifft übrigens auch die Schneeräumpflicht im Winter.

Um Unklarheiten zu vermeiden, hat die Stadt Rodgau ein Faltblatt veröffentlicht, in dem die Aufgaben klar definiert sind: „Bürgersteige sind öffentliche Verkehrswege, die von den Anwohnern zu reinigen sind. Die Straßenreinigungspflicht ergibt sich aus der städtischen Straßenreinigungssatzung. Dort ist die zu reinigende Fläche geregelt: Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in der Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt, bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitten. Das bedeutet, dass Sie eventuell mehrere Straßen reinigen müssen, falls Ihr Grundstück an mehrere Straßen grenzt. Deshalb sollten Sie einmal in der Woche die öffentlichen Flächen vor Ihrem Grundstück reinigen. Akute Verschmutzungen müssen umgehend beseitigt werden.“

Etwa 850 Tonnen Laub sammelten die Stadtwerke Rodgau im vergangenen Jahr ein. Es sind also stattliche Mengen, die da zusammenkommen. Deswegen starteten die Stadtwerke ein Projekt und stellten an den mit städtischen Bäumen gesäumten Straßenabschnitten Laubkörbe auf, die von den Bürgern befüllt werden können. „Dieses Idee kam so gut an, dass wir dieses Jahr noch weitere zehn, also insgesamt 13 Körbe aufgestellt haben“, erläutert Sabine Kretschmer. Das Laub aus den einen Kubikmeter großen Gitterkörben wird dann mittels Schlauch der beiden Kehrmaschinen abgesaugt und zur Kompostierungsanlage gebracht, erklärt die Geschäftsbereichsleiterin Kommunale Dienste.

Dass es beim Entfernen des Laubs nicht um das Verursacher-Prinzip gehen kann, findet Erster Stadtrat Michael Schüßler absolut nachvollziehbar. Die beste Lösung oder Vermeidung möglicher Konflikte sieht er in einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis.

Herbstlaub verstopft die Regenrinne: Tipps für Hausbesitzer Zur Fotostrecke

Das findet auch Schiedsmann Gerhard Kronenberger. Denn seinem Kollegen und ihm bescheren Laub und überhängende Äste regelmäßig Arbeit. Allerdings müssten Bürger überzeugend darlegen, dass der fremde Baum und damit auch das fremde Obst oder Laub eine „wesentliche Beeinträchtigung“ für sie darstellen. „Bäume, die älter als fünf Jahre sind, können auch nicht ohne Weiteres gefällt werden“, weiß Kronenberger.

Er schlägt vor, dass sich Nachbarn wenigstens einmal im Jahr treffen, um gemeinsam Laub abzufahren oder die Dachrinnen zu reinigen. Als professioneller Streitschlichter weiß der Schiedsmann, dass es sinnvoll ist, wenn beide Seiten etwas tun müssen. Denn dann verliert keiner der Nachbarn sein Gesicht.

Quelle: op-online.de