Nieder-Röderin steht in Ludwigshafen auf der Musical-Bühne

Nieder-Roden – Der Herbst wird pink: So wirbt der der Verein Musicalgroup. Seit 2007 bringt die Organisation aus Böhl-Iggelheim Broadway-Glanz in die Pfalz. Der Verein setzt nämlich regelmäßig ambitionierte Projekte um.

Jetzt steht das Musical „Natürlich blond“ auf dem Programm. In der Hauptrolle: Madeline Rebel aus Rodgau.

Die 24-Jährige hat sich 2016 von ihrem Alltag in Nieder-Roden verabschiedet, um in Mannheim an der Popakademie Musikbusiness zu studieren. Denn Musik ist eine Leidenschaft von Madeline Rebel. Obwohl sie selbst gerne auf der Bühne steht, interessiert sie auch das Musikgeschäft: Im Studiengang werden nicht nur Grundlagen der Betriebswirtschaft vermittelt, sondern auch Kenntnisse der Musikwirtschaft und die neuesten Entwicklungen der digitalen Welt. Im Februar 2020 will die junge Frau das Studium mit dem Bachelor abschließen.

Musical "Natürlich blond" mit Star aus der Region

Nach dem Besuch der Grundschule am Bürgerhaus legte die junge Rodgauerin ihr Abitur an der Marienschule in Offenbach ab. Musik hat Madeline da schon längst gemacht: Nach dem Kinderchor spielte sie Querflöte beim Musikverein Nieder-Roden, mit 15 folgte Gesangsunterricht an der Freien Musischule Rodgau bei Sabine Bussalb. Da war dem Teenager klar, dass der Berufswunsch etwas mit Musik zu tun haben wird.

Gerade erst hat die junge Frau eine Single produziert, eine Ballade. Madeline textet und komponiert selbst mit Gitarre und Klavier. „Ich werde immer weiter Musik machen“, sagt sie.

Das tut sie in der Regel mit ihrer Band „Silhouette Dream“, die Partymusik aus verschiedenen Jahrzehnten covert. Was sie an Musik fasziniert?. „Man kann etwas auf einer anderen Ebene ausdrücken, das eine andere Welt und viel Leidenschaft.“

Weil die 24-Jährige oft ein positives Feedback bekam, traut sie sich auch die Hauptrolle von Elle Woods im Musical zu. „Der Gesang brachte mir die Hauptrolle für so ein Musical“, freut sie sich. Immerhin musste sie sich dafür jeweils einer Tanz-, Gesangs- und Schauspielprüfung unterziehen.

Seit Januar wird geprobt

Seit Januar proben die Hobbydarsteller: Sonntags den ganzen Tag über, eventuell auch noch samstags und am Montagabend. Das kostet viel Kraft. „Es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber jetzt wird es ganz schön viel“, erzählt die Rodgauerin.

Am Wochenende 9. und 10. November (weitere Termine in anderer Besetzung) wird sie im Bürgerhaus Ludwigshafen-Oppau auf der Bühne stehen und sich in Elle Woods verwandeln: „Natürlich blond“ basiert auf der gleichnamigen Filmkomödie mit Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon aus dem Jahr 2001. Das Bühnenstück mit der Musik von Nell Benjamin und Laurence O’Keefe feierte 2007 am Broadway in New York seine Premiere.

Woods ist eine junge, charmante und hübsche Blondine aus Malibu. Sie hat reiche Eltern, viele Freunde und einen smarten festen Freund. Doch als Warner Huntington III an der renommierten Harvard Law School angenommen wird, macht er kurzerhand Schluss mit ihr. Für seine mögliche Karriere als Anwalt und Senator brauche er an seiner Seite eher eine Jackie Kennedy als eine Marilyn Monroe. Elle ist geschockt! Doch statt sich zu verkriechen, gibt Elle Vollgas und schafft die Aufnahmeprüfung für Harvard. Sie studiert Jura, nur um Warner zurückzugewinnen.

An der Elite-Universität sieht sich Elle aber mit einem Haufen neuer Problemen konfrontiert: Zwischen den Jura-Studenten fällt die quirlige Blondine mit ihren pinkfarbenen Klamotten und Accessoires ganz gewaltig aus der Reihe ... siw

Quelle: op-online.de