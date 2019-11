Stadt errichtet drei Wohnhäuser an der Jügesheimer Ortsdurchfahrt

Bagger können kommen

+ © Wolf Da fliegt der Sand: Erster Spatenstich zum Wohnbau auf dem Grundstück Dudenhöfer Straße 69. © Wolf

Die Stadt baut Mietwohnungen am laufenden Band: zehn in Hainhausen, zehn in Weiskirchen und jetzt 30 in Jügesheim. An der Ecke Dudenhöfer Straße/Mühlstraße wurde gestern der dritte Spatenstich innerhalb weniger Wochen zelebriert.