Rodgau: Stadtbus ab Montag mit neuer Strecke

Wer in Rodgau mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss sich nächste Woche umgewöhnen. Am Montag, 16. Dezember, startet die neue Stadtbuslinie OF-40. Sie löst die bisherigen drei Buslinien ab.

Rodgau – Erstmals seit dem S-Bahn-Start 2003 ist es wieder möglich, ohne umzusteigen durch die ganze Stadt zu fahren – ähnlich wie früher im blauen Rodgau-Bus.

Der Stadtbus fährt wie bisher im Halbstundentakt, und zwar montags bis freitags von 5.30 bis 21.30 Uhr. Der Fahrpreis bleibt unverändert. Ein Einzelfahrschein im Stadtgebiet kostet 2,10 Euro, für Kinder 1,25 Euro.

An den meisten der 53 Bushaltestellen stehen schon die neuen Schilder. Seit Mittwoch werden die neuen Fahrpläne aufgehängt. Das kostenlose Fahrplanheft ist wahrscheinlich erst nächste Woche im Rathaus und den anderen RMV-Verkaufsstellen erhältlich. Ursprünglich sollte es bereits Ende November vorliegen.

Das neue Stadtbuskonzept vereint die drei bisherigen Buslinien OF-40, OF-41 und OF-42. Auch der Schülerverkehr ist integriert. Die neue Linie OF-40 verbindet alle Stadtteile von Weiskirchen bis Nieder-Roden.

Die Fahrt von einem zum anderen Ende der Stadt dauert eineinhalb Stunden. Wer auf der langen Strecke Zeit sparen will, kann in die S-Bahn umsteigen. Das ist in vier der fünf Stadtteile möglich – außer in Dudenhofen.

Der VGP-Gewerbepark wurde in das Liniennetz integriert. Die neue Haltestelle dort wird sowohl vom Stadtbus als auch vom Anruf-Sammeltaxi bedient. Die Busse fahren auch durchs Gewerbegebiet Jügesheim-Ost.

Eine Verbesserung im Schülerverkehr gibt es in Nieder-Roden: Die Heinrich-Böll-Schule wird künftig im Halbstundentakt angefahren. Bisher hielt dort lediglich die Stadtteillinie zur S-Bahn-Station – und ein Schulbus mittags um halb eins.

+ Verschlungen und verästelt ist der Linienplan der neuen Stadtbuslinie OF-40, die drei bisherige Buslinien ersetzt. Im Schülerverkehr werden teilweise andere Strecken gefahren; sie sind hier nicht eingezeichnet, weil der Plan sonst zu unübersichtlich würde. Plan: Maps4News/Wolf

Trotz Protesten aus der Bevölkerung hatte die Kreisverkehrsgesellschaft vor zwei Jahren den Abstecher der Buslinie OF-99 zwischen Jügesheim und Nieder-Roden eingestellt. Die neue Stadtlinie schließt diese Lücke. Dadurch wird auch die Haltestelle an der Freiherr-vom-Stein-Schule wieder genutzt. Für die meisten Grundschüler ist das allerdings uninteressant, wie ein Blick auf die Schulwegpläne zeigt. Allenfalls die Kinder aus der Gegend um die Merianstraße könnten davon profitieren. Der Bus erspart ihnen 750 Meter Schulweg, muss allerdings von den Eltern bezahlt werden.

Mehr als 20 Kilometer lang schlängelt sich die neue Busstrecke durch das Stadtgebiet. Weil die Busse deutlich länger unterwegs sind, muss Busunternehmer Schau-ins-Land-Hain GmbH (Urberach) zwei Fahrzeuge mehr einsetzen, nämlich acht statt sechs. Die jährlichen Kosten für die Stadt steigen von 812 000 auf 1,1 Millionen Euro.

Neue Fahrzeuge gibt es nicht. Das entspricht dem Wunsch der Stadt. Sie hat den Auftrag nur für zwei Jahre ausgeschrieben (mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr). Bei dieser kurzen Zeitspanne lohnt sich die Anschaffung neuer Busse nicht.

Alle Fahrzeuge wurden aber technisch aufgerüstet. Die Fahrgäste können ein kostenloses WLAN nutzen. Zudem werden die Busse mit Videokameras überwacht.

Die Siedlung Rollwald wird wie bisher mit dem Anruf-Sammeltaxi erschlossen, das zu den Einkaufsmärkten und zum Puiseauxplatz fährt. Die Sammeltaxi-Linie von und nach Rollwald fährt tagsüber bei Bedarf im Halbstundentakt: z 06106 646464.

" Angemerkt

Infos im Internet

stadtwerke-rodgau.de

VON EKKEHARD WOLF

Quelle: op-online.de