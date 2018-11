Finanzieller Spielraum wird größer

Rodgau - Die Zeit der roten Zahlen ist vorbei. Zum vierten Mal hat Bürgermeister Jürgen Hoffmann einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorgelegt. Der Plan für 2019 weist einen Jahresüberschuss von knapp 450.000 Euro aus.

Dank steigender Steuereinnahmen hat die Stadt einen größeren finanziellen Spielraum. Von 2010 bis 2017 seien die Steuererträge um mehr als 50 Prozent gestiegen, sagte Hoffmann am Montag in seiner Haushaltsrede. Allein der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer finanziert rund ein Drittel des 99-Millionen-Etats. Den zweitgrößten Brocken bildet die Gewerbesteuer.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer hätten sich seit 2010 von zehn auf 20 Millionen verdoppelt. Das sei nicht nur der guten Konjunktur zu verdanken, sondern auch der Ansiedlung neuer Unternehmen und der Erweiterung bestehender Betriebe.

Die finanzielle Situation der Stadt hat sich so stabilisiert, dass sie 2018 die letzten Fehlbeträge aus den Vorjahren ausgleichen konnte. Außerdem soll es bis zum Jahresende gelingen, 9,7 Millionen an Kassenkrediten zu tilgen. Dann sind die Kassenkredite auf Null, nachdem kürzlich 43 Millionen in das Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ überführt wurden.

Die geplanten Investitionen sind so hoch wie schon lange nicht mehr. 18,8 Millionen Euro stehen dafür im Haushaltsplan. Die drei größten Projekte sind Kindertagesstätten und Mietwohnungen (Hauptstraße, Luise-Hensel-Weg, Dudenhöfer Straße). Zudem sind ein Geh- und Radweg zwischen Hainhausen und Rembrücken sowie zwei neue Feuerwehrautos vorgesehen.

Die Personalkosten steigen auf einen neuen Höchststand. Das liegt nicht nur am Ausbau der Kinderbetreuung. Zusätzlich sollen 18,5 neue Planstellen in der Stadtverwaltung geschaffen werden. Dazu zählen unter anderem ein neuer Fachbereich für Statistik und ein „Büro für Teilhabe und Vielfalt“. Mit insgesamt 455 Stellen ist die Stadt einer der großen Arbeitgeber in Rodgau. Mehr als jeder zweite städtische Bedienstete arbeitet dann in der Kinderbetreuung.

Herbstmarkt 2018 in Dudenhofen: Bilder Zur Fotostrecke

Im Wettbewerb der Kommunen um die Schlüsselzuweisungen des Landes ist Rodgau nach Angaben des Bürgermeisters auf ein weiteres Bevölkerungswachstum angewiesen, da diese Zuweisungen nach der Einwohnerzahl berechnet werden. Es gehe nicht darum, alles zuzubauen, betont Hoffmann. Die Ausweisung neuer Baugebiete sorge vielmehr dafür, „dass diese Stadt langfristig finanzierbar bleibt“. Kritisch sieht der Rodgauer Bürgermeister die geplante Zweitwohnungssteuer in Frankfurt. Diese Steuer führe zu mehr Erstwohnsitzen in der Großstadt und damit zu einem höheren Anteil an Schlüsselzuweisungen – Geld, das den anderen Kommunen fehle. (eh)

Quelle: op-online.de