Umbau der Stadtwerke-Zentrale verzögert sich weiter

Die Fahne der Stadtwerke Rodgau wehte am Tag der offenen Tür im Februar 2016 schon einmal vor dem Bürohaus Philipp-Reis-Straße 7. Der Umzug in das Gebäude verzögert sich voraussichtlich bis Ende 2019.

Rodgau - Die Stadtwerke haben einen unnötig hohen Aufwand in der Verwaltung, weil ihre Büros immer noch auf mehrere Standorte verteilt sind. Der Umbau eines Bürohauses an der Philipp-Reis-Straße dauert länger und wird teurer als geplant. Von Ekkehard Wolf

Der Kauf der Gebraucht-Immobilie sei ein Fehler gewesen, gestand Heino Reckließ (FDP) am Montag im Stadtparlament ein: „Ja, wir haben damals beschlossen, dieses Gebäude zu kaufen. Ja, die CDU war damals dagegen. Heute wissen wir: Hätten wir neu gebaut, wären wir schon fertig. Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Er wird nicht mehr vorkommen.“

Die Konzentration auf einen Standort sei 2015 mit einer Steigerung der Effizienz begründet worden, rief Bernhard von der Au (CDU) in Erinnerung. Zwei Jahre später arbeiteten immer noch Bedienstete in Containern – und das Budget für den Umbau werde kräftig überzogen.

Für 2,44 Millionen Euro hatten die Stadtwerke das Haus Philipp-Reis-Straße 7 gekauft. Für den Umbau wurden 1,7 Millionen bereitgestellt. „Sie hätten sofort einziehen können, alles andere hätte man später nachrüsten können“, sagte der frühere Eigentümer Otto Melzer, der für „Zusammen mit Bürgern“ (ZmB) im Stadtparlament sitzt. Er reagierte damit auf eine Zwischenfrage von FDP-Reckließ, ob er den Stadtwerken eine Ruine verkauft habe.

Das vierstöckige Gebäude steht seit zweieinhalb Jahren leer. Es gehört den Stadtwerken seit Januar 2016. Damals war es 22 Jahre alt. An einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung im Februar 2016 wurde der Bezug der Büros für März 2017 angekündigt. Seither wurde der Plan für die Aufteilung der Räume mehrfach überarbeitet.

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass alle Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen im Herbst 2019 beendet sind. Noch im Jahr 2019 soll das Kundencenter in den neuen Räumen seinen Betrieb aufnehmen.

Die Umbaukosten sollen inzwischen auf 2,8 Millionen Euro gestiegen sein, wie man sich unter Kommunalpolitikern erzählt. Eine offizielle Bestätigung aus dem Rathaus erhielt unsere Zeitung bisher nicht. Neben der allgemeinen Baukostensteigerung wirkten sich auch verschärfte Vorschriften zu Brandschutz und Barrierefreiheit aus.

Inklusives Sportfest in Rodgau: Bilder Zur Fotostrecke

Zurzeit sind die Büros der Stadtwerke auf drei Standorte verteilt:

- Friedberger Straße 37 (Betriebsleitung)

- Hans-Böckler-Straße 1, teilweise in Bürocontainern (Kundenservice)

- Justus-von-Liebig-Straße 20 (Bauhof)

Ein zentraler Standort ist ein alter Wunsch des Eigenbetriebs. Bereits 2012 diskutierte das Stadtparlament darüber. Damals ging es um einen Erweiterungsbau in der Hans-Böckler-Straße 1 für 2,55 Millionen Euro. Zwei Jahre später ging es um einen Neubau für fast sechs Millionen. Allein an Fahrt- und Betriebskosten sollte das 70.000 Euro pro Jahr einsparen. Die Stadt hatte das ehemalige Wohnhaus an der Hans-Böckler-Straße im Jahr 2002 aus der Konkursmasse des Baustoffgeschäfts Eisen-Jäger für die Stadtwerke erworben. Auch das war ein Fehlkauf, wie sich bald herausstellte: Als Bürogebäude war es von Anfang an zu klein. (eh)

Quelle: op-online.de